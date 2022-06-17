HBO снимет сериал об одном из главных героев «Игры престолов»

Американская студия HBO запускает в разработку еще один спин-офф «Игры престолов». По предварительной информации, это будет сиквел о приключениях Джона Сноу, сообщает The Hollywood Reporter.
Сюжет нового проекта будет связан с жизнью Джона Сноу после событий оригинального сериала. Напомним, в восьмом и последнем сезоне «Игры престолов» Сноу узнал, что его настоящее имя — Эйгон Таргариен. Он – потенциальный наследник Железного трона. В финале сериала Джона-Эйгона изгнали из Вестероса. Герой отправился за Стену с Одичалыми, чтобы оставить старую жизнь навсегда.
Также сообщается, что Кит Харрингтон, исполнитель роли Джона Сноу в оригинальном проекте, вернется к своему персонажу.
Ранее «Рамблер» рассказывал, какими реальными событиями вдохновлялся автор «Игры престолов», создавая свои книги.