HBO снимет сериал об одном из главных героев «Игры престолов»

Американская студия HBO запускает в разработку еще один спин-офф «Игры престолов». По предварительной информации, это будет сиквел о приключениях Джона Сноу , сообщает The Hollywood Reporter.

Сюжет нового проекта будет связан с жизнью Джона Сноу после событий оригинального сериала. Напомним, в восьмом и последнем сезоне «Игры престолов» Сноу узнал, что его настоящее имя — Эйгон Таргариен. Он – потенциальный наследник Железного трона. В финале сериала Джона-Эйгона изгнали из Вестероса. Герой отправился за Стену с Одичалыми, чтобы оставить старую жизнь навсегда.