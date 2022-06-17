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16 минут назад

HBO снимет сериал об одном из главных героев «Игры престолов»

Мира Маркина

Американская студия HBO запускает в разработку еще один спин-офф «Игры престолов». По предварительной информации, это будет сиквел о приключениях Джона Сноу, сообщает The Hollywood Reporter.

HBO снимет сериал об одном из главных героев «Игры престолов»
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"Кадр из сериала "Игра престолов"

Сюжет нового проекта будет связан с жизнью Джона Сноу после событий оригинального сериала. Напомним, в восьмом и последнем сезоне «Игры престолов» Сноу узнал, что его настоящее имя — Эйгон Таргариен. Он – потенциальный наследник Железного трона. В финале сериала Джона-Эйгона изгнали из Вестероса. Герой отправился за Стену с Одичалыми, чтобы оставить старую жизнь навсегда.

Также сообщается, что Кит Харрингтон, исполнитель роли Джона Сноу в оригинальном проекте, вернется к своему персонажу.

Ранее «Рамблер» рассказывал, какими реальными событиями вдохновлялся автор «Игры престолов», создавая свои книги.

Сериалы,Игра престолов,Кит Харрингтон,Джон Сноу,
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