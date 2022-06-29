Корейский сериал "Бумажный дом" возглавил мировые чарты Netflix

Испанский сериал стримингового сервиса Netflix "Бумажный дом" стал популярным во всем мире. Несколько дней назад состоялась премьера корейской версии сериала, которая уже возглавила мировые чарты Netflix.

Фото: Кадр из сериала "Бумажный дом. Корея" Кадр из сериала "Бумажный дом. Корея"

Так, сериал «Бумажный дом: Корея» занял первое место в мировом списке топ-10 проектов стримингового сервиса с более чем 33 миллионами просмотров. В частности, всего за три дня корейский сериал попал в мировой рейтинг и в топ-10 в 51 стране мира.

Сериал также получил первое место по просмотрам в Индонезии, Малайзии, Вьетнаме, Таиланде и, как ожидалось, в Южной Корее.

Сюжет разворачивается в 2025 году, когда Север и Юг страны объединяются, выпускают единую валюту и ждут экономического процветания. Однако разрыв между богатыми и бедными только увеличивается. Тогда, преступник-комбинатор решается на грандиозное ограбление и собирает команду противников режима. Вместе они должны будут украсть четыре триллиона из монетного двора.

Актерский состав в сериале собрался звездный: Ю Джи Тэ («Олдбой»), Пак Хэ Су («Игра в кальмаров»), модель, ставшая актрисой, Чан Юн Чжу и другие.