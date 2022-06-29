Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+29° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
4 часа назад

Корейский сериал "Бумажный дом" возглавил мировые чарты Netflix

Диана Товсепова

Испанский сериал стримингового сервиса Netflix "Бумажный дом" стал популярным во всем мире. Несколько дней назад состоялась премьера корейской версии сериала, которая уже возглавила мировые чарты Netflix.

Корейский сериал "Бумажный дом" возглавил мировые чарты Netflix
Фото: Кадр из сериала "Бумажный дом. Корея"Кадр из сериала "Бумажный дом. Корея"

Так, сериал «Бумажный дом: Корея» занял первое место в мировом списке топ-10 проектов стримингового сервиса с более чем 33 миллионами просмотров. В частности, всего за три дня корейский сериал попал в мировой рейтинг и в топ-10 в 51 стране мира.

Сериал также получил первое место по просмотрам в Индонезии, Малайзии, Вьетнаме, Таиланде и, как ожидалось, в Южной Корее.

Сюжет разворачивается в 2025 году, когда Север и Юг страны объединяются, выпускают единую валюту и ждут экономического процветания. Однако разрыв между богатыми и бедными только увеличивается. Тогда, преступник-комбинатор решается на грандиозное ограбление и собирает команду противников режима. Вместе они должны будут украсть четыре триллиона из монетного двора.

Актерский состав в сериале собрался звездный: Ю Джи Тэ («Олдбой»), Пак Хэ Су («Игра в кальмаров»), модель, ставшая актрисой, Чан Юн Чжу и другие.

Ранее мы писали о том, какие обсуждаемые сериалы вы могли бы пропустить.

Сериалы,Юн Чан,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители