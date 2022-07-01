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3 часа назад

Назван самый популярный сериал июня 2022 года на Netflix

Мира Маркина

Популярный стриминговый сервис Netflix провел аналитику и выяснил, какой сериал набрал большее количество просмотров за июнь 2022 года. О результатах рассказали в издании Lux.fm.

По данным аналитиков сервиса, самым популярным проектом стал сериал "Очень странные дела" – с момента выхода нового сезона, сериал набрал около 930 миллионов часов просмотра по всему миру. Это позволило "Очень странным делам" забрать на вторую строчку рейтинга самых просматриваемых сериалов за всю историю Netflix.

Лидером пока остается сериал "Игра в кальмара", на его счету более миллиарда часов просмотра.

Ранее мы писали, что "Очень странные дела" стали лучшим стартом в истории Netflix.

Сериалы,Видео,Netflix,
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