Железняк назвала причины успеха сериала "Сваты"

Актриса Олеся Железняк рассказала, почему сериал "Сваты" стал так популярен среди зрителей. Причины успеха проекта она назвала в программе "Мой герой".

Фото: Кадр из сериала "Сваты" Кадр из сериала "Сваты"

По мнению артистки, дело простоте сериала: нет сложного сюжета, диалогов, взаимоотношений. Зрителю все понятно. При этом в "Сватах" много жизни и любви.

"Какой-то высокохудожественности там нет. Сложных драматургических ходов нет. Но там есть любовь и радость жизни. Бесхитростность. Герои бесхитростные. Эти люди ничего не держат за пазухой", - объяснила Олеся Железняк.

Актриса заявила, что будущее кинематографа за сериалами, а не кино, потому что они похожи на жизнь человека:

"С людьми все время что-то происходит", - сказала Железняк.