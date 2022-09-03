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1 час назад

Стало известно, кто сыграет принца Уильяма и Кейт Миддлтон в «Короне»

Мария Кимакович

Создатели сериала «Корона» выбрали исполнителей, которые сыграют герцога и герцогиню Кембриджских в новом сезоне проекта, сообщает издание Variety.

Кто сыграет принца Уильяма и Кейт Миддлтон в «Короне»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Примечательно, что образ молодого принца Уильяма воплотят на экране сразу два актера: сначала в сериале появится Руфус Кампа (16 лет), а затем его сменит Эд Маквей (21 год). Для обоих актеров роль принца станет дебютом в кино.

Юную Кейт Миддлтон сыграет еще одна дебютантка Мэг Беллами.

Журналисты и зрители предполагают, что актерам предстоит воссоздать на экране историю знакомства будущих герцогов Кембриджских, начало их романа и другие события, касающиеся пары. Но продюсеры не торопятся рассказывать, какие именно моменты из жизни знаменитой семейной пары собираются показать.

Поклонники сериала уже начали обсуждать в социальных сетях, насколько актеры внешне напоминают своих персонажей, поскольку создатели «Короны» обещали подобрать на роли Кейт и Уильяма артистов, очень на них похожи.

Ранее стало известно, что Крис Нот вернулся к работе после обвинений в домогательствах.

Сериалы,Крис Нот,Кейт Миддлтон,
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