Кто сыграет принца Уильяма и Кейт Миддлтон в «Короне»

Создатели сериала «Корона» выбрали исполнителей, которые сыграют герцога и герцогиню Кембриджских в новом сезоне проекта, сообщает издание Variety.

Фото: globallookpress.com globallookpress.com

Примечательно, что образ молодого принца Уильяма воплотят на экране сразу два актера: сначала в сериале появится Руфус Кампа (16 лет), а затем его сменит Эд Маквей (21 год). Для обоих актеров роль принца станет дебютом в кино.

Юную Кейт Миддлтон сыграет еще одна дебютантка Мэг Беллами.

Журналисты и зрители предполагают, что актерам предстоит воссоздать на экране историю знакомства будущих герцогов Кембриджских, начало их романа и другие события, касающиеся пары. Но продюсеры не торопятся рассказывать, какие именно моменты из жизни знаменитой семейной пары собираются показать.

Поклонники сериала уже начали обсуждать в социальных сетях, насколько актеры внешне напоминают своих персонажей, поскольку создатели «Короны» обещали подобрать на роли Кейт и Уильяма артистов, очень на них похожи.