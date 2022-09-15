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3 часа назад

Кит Харингтон впервые высказался о новом приквеле «Игры престолов»

Диана Товсепова

35-летний Кит Харингтон, сыгравший в "Игре Престола" Джона Сноу, впервые посмотрел приквел к нему "Дом дракона" в подкасте "Happy Sad Confused".

Кит Харингтон впервые высказался о приквеле «Игры престолов»
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"Кадр из сериала "Игра престолов"

Кит признался в своих опасениях, что ему будет трудно смотреть новый сериал. Так, Харингтон считал, что у него могло возникнуть "посттравматическое стрессовое расстройство". Однако актер был заинтригован.

Он рассказал, что был взволнован и чувствовал себя очень странно, видя на экранах людей в костюмах, играющих в истории, в которой когда-то участвовал он. Однако после просмотра серий он успокоился и подумал: «Это другое дело. Это другое шоу. Это разные люди».

Кит заявил, что несмотря на то, что не имеет никакого отношения к проекту, он он действительно гордится новым шоу.

Кроме того, у Кита спросили, сыграет ли он Джона Сноу в будущем спин-оффе "Игры престолов".

"Единственное, что я скажу об этом, это то, что я ничего об этом не знаю", — ответил актер.

Ранее мы писали о том, почему Джорджа Мартина отстранили от съемок "Игры престолов".

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