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2 часа назад

Леонардо Ди Каприо не появится во втором сезоне «Игры в кальмара»

Мира Маркина

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо не появится во втором сезоне южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на информагентство Yonhap.

Леонардо Ди Каприо не появится во втором сезоне «Игры в кальмара»
Фото: Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде"Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде"

Режиссер нашумевшего проекта Хван Дон Хек сообщил, что сейчас идет работа над сценарием второго сезона. События будут разворачиваться в Южной Корее, поэтому приглашать голливудских актеров принять участие в съемках создатели пока не планируют.

По словам режиссера, он знает, что Ди Каприо заинтересован в этом проекте, и не исключает, что при создании следующих сезонов они попробуют подобрать роль специально для оскароносного актера.

Напомним, «Игра в кальмара» возглавила список самых просматриваемых сериалов стримингового сервиса Netflix в 90 странах мира. В первый месяц шоу посмотрели почти 150 миллионов зрителей.

Ранее «Рамблер» рассказывал, почему Марго Робби вышла в слезах из дома Кары Делевинь.

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