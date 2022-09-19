Леонардо Ди Каприо не появится во втором сезоне «Игры в кальмара»

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо не появится во втором сезоне южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на информагентство Yonhap.
Режиссер нашумевшего проекта Хван Дон Хек сообщил, что сейчас идет работа над сценарием второго сезона. События будут разворачиваться в Южной Корее, поэтому приглашать голливудских актеров принять участие в съемках создатели пока не планируют.
По словам режиссера, он знает, что Ди Каприо заинтересован в этом проекте, и не исключает, что при создании следующих сезонов они попробуют подобрать роль специально для оскароносного актера.
Напомним, «Игра в кальмара» возглавила список самых просматриваемых сериалов стримингового сервиса Netflix в 90 странах мира. В первый месяц шоу посмотрели почти 150 миллионов зрителей.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему Марго Робби вышла в слезах из дома Кары Делевинь.