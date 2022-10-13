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1 час назад

Звезда “Бригады” Павел Майков раскритиковал сериал

Мира Маркина

Российский актер Павел Майков в большом интервью “Экспресс газете” раскрыл отношение к участию в нашумевшем телесериале “Бригада”.

Звезда “Бригады” о съемках в сериале: “Я запятнал честь рода”
Фото: Кадр из сериала "Бригада"Кадр из сериала "Бригада"

Майков признался, что сериал принес российским телезрителям больше вреда. Ведь многие из них впоследствии шли по стопам героев “Бригады” и становились преступниками.

Также в интервью Павел подтвердил родство с русским поэтом Аполлоном Майковым и хлестко прошелся по самому себе из-за сыгранной в сериале роли бандита Пчелы.

“Если бы мой прадед-поэт узнал, что я играл бандита, да еще с какой-то кличкой, он бы в гробу перевернулся. (...) Своим участием в фильме о бандитах, убийцах я запятнал честь рода”, – признался актер.

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Майков отметил, что в отличие от Безрукова, не смог бы сыграть святого после роли бандита. Напомним, Сергей Безруков участвовал в сериальной адаптации романа Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита”. Он сыграл Иисуса Христа.

Ранее мы писали о том, что посмотреть, если вам нравится “Бригада”.

Сериалы,Павел Майков,Михаил Булгаков,Иисус Христос,
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