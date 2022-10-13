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56 минут назад

Сериалы начнут награждать на Берлинском кинофестивале

Анна Шутова

На Берлинском кинофестивале с 2023 года начнут награждать премией лучшие сериалы. Об этом пишет ТАСС.

Сериалы начнут награждать на Берлинском кинофестивале
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам художественного руководителя Берлинале Карло Шатриана, это решение говорит о признании ценности сериалов как кинематографической формы и их способности рассказывать истории.

73-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля. Победителя номинации Berlinale Series Award будет выбирать жюри в составе трех экспертов.

На предыдущем кинофестивале победу одержал фильм "Алькаррас" каталонского режиссера Карлы Симон Пипо.

Ранее стало известно, что Брендан Фрейзер намерен вернуться к съемкам в “Мумии”.

Сериалы,Мумия,Брендан Фрейзер,
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