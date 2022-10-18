3 сериала про инопланетян для тех, кто устал от земной жизни

Если жизнь на Земле вам наскучила, попробуйте ненадолго сбежать от реальности при помощи этих сериалов, главные герои которых – инопланетяне. Подробнее о лучших многосерийных картинах про инопланетных существ – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Город пришельцев" Кадр из сериала "Город пришельцев"

"Город пришельцев", 1999

Кадр из сериала "Город пришельцев"

Сериал повествует о пришельцах-подростках, живущих среди людей в городе Розуэлл. Инопланетяне пытаются выяснить, где их настоящий дом и как им вернуться туда. У каждого из ключевых персонажей есть уникальный дар – кто-то может проникать в чужие сны, кто-то владеет телекинезом, а кто-то способен создавать защитное поле.

"Доктор Кто", 2005

Кадр из сериала "Доктор Кто"

В центре сюжета гениальный инопланетянин, который сбежал с родной планеты на украденном космическом корабле ТАРДИС. Но на Земле герою удается маскироваться, ведь корабль выглядит, как полицейская будка образца 1963 года. Вместе со своими друзьями Доктор путешествует во времени – порой забавы ради, но порой и для спасения других существ.

"Сплетенные судьбой", 2004

Пришельцы прибывают на Землю с планеты Атрия, после чего их размещают в специально охраняемом лагере. Спустя 10 лет некоторые из них становятся учениками обычной земной школы, где инопланетянин Роман влюбляется в обычную девушку Эмери. Но отношения героев осложняет грядущее инопланетное вторжение пришельцев на Землю.