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5 часов назад

3 лучших сериала про инопланетян для тех, кто устал от земной жизни

Мира Маркина

Если жизнь на Земле вам наскучила, попробуйте ненадолго сбежать от реальности при помощи этих сериалов, главные герои которых – инопланетяне. Подробнее о лучших многосерийных картинах про инопланетных существ – в материале "Рамблера".

3 сериала про инопланетян для тех, кто устал от земной жизни
Фото: Кадр из сериала "Город пришельцев"Кадр из сериала "Город пришельцев"

"Город пришельцев", 1999

Кадр из сериала "Город пришельцев"

Сериал повествует о пришельцах-подростках, живущих среди людей в городе Розуэлл. Инопланетяне пытаются выяснить, где их настоящий дом и как им вернуться туда. У каждого из ключевых персонажей есть уникальный дар – кто-то может проникать в чужие сны, кто-то владеет телекинезом, а кто-то способен создавать защитное поле.

Лучшие экранизации Кинга, о которых вы могли не знать

"Доктор Кто", 2005

Кадр из сериала "Доктор Кто"

В центре сюжета гениальный инопланетянин, который сбежал с родной планеты на украденном космическом корабле ТАРДИС. Но на Земле герою удается маскироваться, ведь корабль выглядит, как полицейская будка образца 1963 года. Вместе со своими друзьями Доктор путешествует во времени – порой забавы ради, но порой и для спасения других существ.

"Сплетенные судьбой", 2004

Кадр из сериала "Сплетенные судьбой"

Пришельцы прибывают на Землю с планеты Атрия, после чего их размещают в специально охраняемом лагере. Спустя 10 лет некоторые из них становятся учениками обычной земной школы, где инопланетянин Роман влюбляется в обычную девушку Эмери. Но отношения героев осложняет грядущее инопланетное вторжение пришельцев на Землю.

Сериалы,Сплетенные судьбой,
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