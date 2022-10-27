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45 минут назад

3 британских сериала-триллера, которые стоит увидеть в этом году

Мира Маркина

Британским кинематографистам мастерски удается создавать напряженную атмосферу и удерживать саспенс до самых финальных титров. Подробнее о новых сериалах-триллерах, которые могут похвастаться этими качествами – в материале "Рамблера".

3 британских сериала-триллера, которые стоит увидеть в этом году
Фото: Кадр из сериала "Заговор сестер Гарви"Кадр из сериала "Заговор сестер Гарви"

"Заговор сестер Гарви"

Кадр из сериала "Заговор сестер Гарви"

Сестры Гарви всегда были одной командой: они заботились друг о друге и помогали в самых чрезвычайных ситуациях. Однажды муж одной из них – редкостный подонок и манипулятор – погибает. Страховая компания начинает расследование, и все сестры оказываются под подозрением. Ведь, как выясняется, у каждойй был мотив расправиться с жертвой.

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"Я в своем уме?"

Кадр из сериала "Я в своем уме?"

В тайне от мужа главная героиня Ник переживает смерть любовника, погибшего в результате несчастного случая. Будни Ник вдруг скрашивает девушка, которая очень быстро становится ее подругой. Вот только приятельница не та, за кого себя выдает.

"Свой человек"

Кадр из сериала "Свой человек"

Поначалу кажется, что три сюжетные линии никак не связаны друг с другом, но вскоре выясняется, что это не так. Журналистка подвергается домогательствам пьяницы в метро, репетитор обнаруживает на флешке викария нечто чудовищное, а жестокий убийца, ожидающий смертной казни, берется распутывать странные дела и делает это крайне мастерски. Но что их всех объединяет?

Сериалы,Роковое влечение,
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