3 британских сериала-триллера, которые стоит увидеть в этом году

Британским кинематографистам мастерски удается создавать напряженную атмосферу и удерживать саспенс до самых финальных титров. Подробнее о новых сериалах-триллерах, которые могут похвастаться этими качествами – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Заговор сестер Гарви" Кадр из сериала "Заговор сестер Гарви"

"Заговор сестер Гарви"

Кадр из сериала "Заговор сестер Гарви"

Сестры Гарви всегда были одной командой: они заботились друг о друге и помогали в самых чрезвычайных ситуациях. Однажды муж одной из них – редкостный подонок и манипулятор – погибает. Страховая компания начинает расследование, и все сестры оказываются под подозрением. Ведь, как выясняется, у каждойй был мотив расправиться с жертвой.

"Я в своем уме?"

Кадр из сериала "Я в своем уме?"

В тайне от мужа главная героиня Ник переживает смерть любовника, погибшего в результате несчастного случая. Будни Ник вдруг скрашивает девушка, которая очень быстро становится ее подругой. Вот только приятельница не та, за кого себя выдает.

"Свой человек"

Кадр из сериала "Свой человек"