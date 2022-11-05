Сериал "Мир Дикого Запада" закрывают

Компания HBO приняла решение закрыть сериал "Мир Дикого Запада". Было отснято четыре сезона культового шоу. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Фото: Кадр из сериала "Мир Дикого Запада" Кадр из сериала "Мир Дикого Запада"

О причинах такого решения официально не сообщается, но некоторое время назад появилась информация об упавших рейтингах сериала после выхода третьего сезона шоу.