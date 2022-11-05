Сериал "Мир Дикого Запада" закрывают

Компания HBO приняла решение закрыть сериал "Мир Дикого Запада". Было отснято четыре сезона культового шоу. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
О причинах такого решения официально не сообщается, но некоторое время назад появилась информация об упавших рейтингах сериала после выхода третьего сезона шоу.
Изначально должно было быть выпущено пять сезонов, о чем сообщали авторы проекта Джонатан Нолан и Лиза Джой.
Известно также, что актеры Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Джеффри Райт, Эд Харрис и Аарон Пол получат гонорары, которые по контракту им обязаны выплатить за участие в отмененном пятом сезоне.
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