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4 часа назад

Сериал "Мир Дикого Запада" решили закрыть

Стелла Шмель

Компания HBO приняла решение закрыть сериал "Мир Дикого Запада". Было отснято четыре сезона культового шоу. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Сериал "Мир Дикого Запада" закрывают
Фото: Кадр из сериала "Мир Дикого Запада"Кадр из сериала "Мир Дикого Запада"

О причинах такого решения официально не сообщается, но некоторое время назад появилась информация об упавших рейтингах сериала после выхода третьего сезона шоу.

Изначально должно было быть выпущено пять сезонов, о чем сообщали авторы проекта Джонатан Нолан и Лиза Джой.

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Известно также, что актеры Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Джеффри Райт, Эд Харрис и Аарон Пол получат гонорары, которые по контракту им обязаны выплатить за участие в отмененном пятом сезоне.

Ранее мы писали, чем закончился сериал «Остаться в живых».

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