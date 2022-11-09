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1 час назад

«Запах клубники»: комедийный хит, который покорил поклонников турецких сериалов

Мира Маркина

Турецкие сериалы «Постучись в мою дверь» и «Черная любовь» покорили миллионы зрителей по всему миру: девушки сходят с ума по экранному Кемалю Сойдере и мечтают о любви, как у Серкана Болата и Эды Йылдыз. Для тех, кто только начинает погружаться в мир турецкого кинематографа, рекомендуем еще один проект — легкую комедию «Запах клубники». Чем порадует сериал, читайте в материале «Рамблера».

«Запах клубники»: хит, который покорил поклонников турецких сериалов
Фото: Кадр из сериала "Запах клубники"Кадр из сериала "Запах клубники"

По сюжету юная и прекрасная девушка Аслы мечтает стать кондитером мирового уровня. Судьба сводит ее с молодым и богатым парнем по имени Бурак, самым завидным женихом Турции. Встреча оказывается не самой приятной, они возненавидели друг друга. Однажды девушка с подругой уезжает в Бодрум. Каково же было ее удивление, когда в самолете рядом с ней сидел тот самый парень...

Кадр из сериала "Запах клубники"

Главные роли в проекте исполнили Демет Оздемир, Лейла Унер Эрмая и Юсуф Чим.

Как «Постучись в мою дверь»: новый турецкий сериал, о котором говорят все

В сериале всего 24 эпизода, поэтому при большом желании его можно посмотреть за выходные. А для тех, кто уже проглотил этот сериальный хит, рекомендуем присмотреться к следующим турецким проектам: «Ранняя пташка», «Любовь не понимает слов», «Любовь напрокат», «Дочь посла», «В ожидании солнца», «Чукур», «Игра судьбы», «Два лица Стамбула», «В чем вина Фатмагюль?», «Девушка за стеклом», «Запретная любовь», «Рецепт любви».

Сериалы,Любовь напрокат,
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