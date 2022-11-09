«Запах клубники»: хит, который покорил поклонников турецких сериалов

Турецкие сериалы «Постучись в мою дверь» и «Черная любовь» покорили миллионы зрителей по всему миру: девушки сходят с ума по экранному Кемалю Сойдере и мечтают о любви, как у Серкана Болата и Эды Йылдыз. Для тех, кто только начинает погружаться в мир турецкого кинематографа, рекомендуем еще один проект — легкую комедию «Запах клубники». Чем порадует сериал, читайте в материале «Рамблера».
По сюжету юная и прекрасная девушка Аслы мечтает стать кондитером мирового уровня. Судьба сводит ее с молодым и богатым парнем по имени Бурак, самым завидным женихом Турции. Встреча оказывается не самой приятной, они возненавидели друг друга. Однажды девушка с подругой уезжает в Бодрум. Каково же было ее удивление, когда в самолете рядом с ней сидел тот самый парень...
Главные роли в проекте исполнили Демет Оздемир, Лейла Унер Эрмая и Юсуф Чим.
В сериале всего 24 эпизода, поэтому при большом желании его можно посмотреть за выходные. А для тех, кто уже проглотил этот сериальный хит, рекомендуем присмотреться к следующим турецким проектам: «Ранняя пташка», «Любовь не понимает слов», «Любовь напрокат», «Дочь посла», «В ожидании солнца», «Чукур», «Игра судьбы», «Два лица Стамбула», «В чем вина Фатмагюль?», «Девушка за стеклом», «Запретная любовь», «Рецепт любви».