Зачем смотреть мистический триллер «Клуб полуночников»

В начале октября на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера сериала в жанре ужасов с элементами мистического триллера — «Клуб полуночников». Стоит ли смотреть проект, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Клуб полуночников" Кадр из сериала "Клуб полуночников"

Умница и отличница Илонка заселяется в общежитие, но будущее, полное надежд, и кампус Стэнфордского университета сменяет хоспис Брайтклифф — девушке диагностируют рак щитовидной железы. В особняке начала XX века ее встречают другие неизлечимо больные подростки, хватающиеся за последние вздохи жизни, загадочный главврач и блюстительница порядка Джорджина Стэнтон, медбрат Марк, прочий персонал и привидения, слоняющиеся по углам.

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Совместные сессии, правильное питание, йога по желанию и последние радости осознанной рутины не сравнятся с главным развлечением Брайтклиффа: когда часы бьют двенадцать, подростки тайком пробираются в библиотеку, разводят камин и рассказывают друг другу страшные истории, чтобы подурачиться и проговорить от третьего лица боль, которая камнем ложится каждому на грудь.

Однажды ночью они заключают договор, что тот, кто первым поддастся их болезни, несёт ответственность за общение с другими за пределами могилы. После того, как один из них умирает, начинаются странные происшествия.

Кадр из сериала "Клуб полуночников"

Шоураннером проекта (состоит всего из 10 серий) выступил Майкл Флэнаган, известный по «Призракам дома на холме» и «Полуночной мессе». И хотя режиссер снял не все эпизоды, его авторский почерк все равно сохранился. Так, «Клуб полуночников» устновил рекорд по количеству резко выскакивающих призраков — 21 скример за часовой эпизод. Сценарий сериала отталкивается от одноименной книги автора подростковых триллеров Кристофера Пайка. Правда, если не знать это, проект легко принять за экранизацию одного из романов Стивена Кинга.

Главные роли в шоу сыграли малоизвестные молодые актеры (некоторые из них уже успели засветиться в других проектах Флэнагана) Иман Бенсон, Игби Ригни, Рут Кодд, Аннара Симон, Крис Самптер и другие. Может поэтому, начинающим звездам не удалось филигранно раскрыть своих героев и сделать их истории более сокровенными — заставить зрителя им сопереживать. Отметим, что местами неубедительная игра каста не сделала сериал хуже, и его все также хочется посмотреть запоем от начала до конца.

Подведем итоги: даже если «Клуб полуночников» проигрывает сериалам «Полуночная месса» и «Призракм дома на холме», он все равно имеет все шансы стать лучшим хоррор-сериалом года.

Кадр из сериала "Клуб полуночников"