Как снимали сериал, взорвавший рейтинги в 90-х

22 сентября 1994 года вышла первая серия культового сериала "Друзья". Тогда Рэйчел Грин ворвалась в Центральную кофейню в красивом свадебном платье после того, как оставила мерзавца Барри у алтаря. Она положила начало комичному путешествию шести друзей, которое останется в наших сердцах до конца времен. Этот сериал заставил нас смеяться, показал реалии взрослой жизни, а также научило тому, что нас Джо не делится едой.

Фото: Кадр из сериала "Друзья" Кадр из сериала "Друзья"

"Рамблер" расскажет о самых интересных деталях о съемках и производстве сериала, которые знают только преданные фанаты "Друзей".

Кадр из сериала "Друзья"

- Шоу изначально не называлось "Друзья". Соавторы Дэвид Крейн и Марта Кауфман представили его как "Insomnia Cafe". Было рассмотрено много других названий, прежде чем они остановились на "Друзьях".

- Каналу NBC сначала не очень понравилось шоу. В нем пилот описан как «не очень интересный, умный или оригинальный».

- Все персонажи были названы в честь героев сериала 1970 года « Все мои дети». Росс был назван в честь звезды «Все мои дети» Росса Чендлера. Джоуи Триббиани был вдохновлен доктором Джо Мартином.

- Кортни Кокс изначально должна была сыграть Рэйчел, но она отказалась, потому что ей больше нравился сильный характер Моники. А вот известная телеведущая Эллен ДеДженерес отказалась играть Фиби.

- Знаменитую сцену из заставки с фонтаном было очень непросто снимать. Уставшим промокшим актерам приходилось изображать радость в четыре часа утра. При этом никому из актеров не нравилась сама идея с танцами у фонтана в заставке.

Кадр из заставки к сериалу "Друзья"

-Друзья-соавторы Марта Кауфман и Дэвид Крейн написали заглавную песню, которая в итоге стал хитом. Она была не только номером один в топ-40 США, но и стала международным хитом.

- Перед выходом шоу в эфир все актеры вместе отправились в Лас-Вегас. Это была идея режиссера Джеймса Берроуза. Почему он это сделал? Потому что у него «было предчувствие по поводу шоу». Берроуз сказал актерам: «Как только шоу выйдет в эфир, вы, ребята, никогда не сможете никуда пойти, без бешеного внимания».

- В 1997 году актеры протестовали против равной оплаты труда. В первом сезоне они зарабатывали 22 000 долларов за серию. Во втором у них были немного разные зарплаты. Они вели переговоры, потому что хотели равных зарплат для всех.

- Пару сезонов Росс оставался 29-летним. Таких ляпов было довольно много.

- Дженнифер Энистон чуть не покинула шоу на полпути, чтобы сняться в ситкоме "Muddling Through".

- В сериале должен был быть седьмой друг. Первоначально в NBC подумали, что актерский состав слишком молод. Создателям даже предложили добавить несколько взрослых персонажей, которые бы давали советы двадцатилетним. Они предложили добавить полицейского Пэта, чтобы привлечь более старшую аудиторию.

- Мэтью Перри боролся с алкогольной зависимостью на протяжении всех съемок сериала. Он часто приходил на съемочную площадку с ужасным похмельем. В одном из интервью он сказал, что вообще не помнит съемок трех сезонов «Друзей».

- Хотите верьте, хотите нет, но Джоуи и Моника должны были быть центральной парой.

«Изначально мы думали, что большим любовным интересом были Джоуи-Моника. Это было до того, как мы написали сценарий, когда мы только продвигали сериал», — сказал Кауфман NBC в 2004 году.

-Джеймс Майкл Тайлер был выбран на роль Гюнтера, потому что он был единственным артистом, который знал, как управлять эспрессо-машиной.

- В среднем на съемку одной серии уходило пять часов.

- Огромная белая собака Джоуи принадлежала Дженнифер Энистон. Ее друг купил его для нее.

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- Мэтт ЛеБлан был на грани банкротства, прежде чем его взяли на роль в «Друзьях». У него было всего 11 долларов и не было денег на посещение стоматолога, поэтому он купил наждачные пластины и сам подпилил свой неровный зуб.