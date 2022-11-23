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1 час назад

Ивлеева хочет продолжить актерскую карьеру после роли в «Монастыре»

Диана Товсепова

Блогер Анастасия Ивлеева, которая снялась в сериале "Монастырь" в главной роли, рассказала изданию «Газета.Ru», что собирается развивать свою актерскую карьеру и в дальнейшем.

Ивлеева хочет продолжить актерскую карьеру после роли в «Монастыре»
Фото: Кадр из сериала "Монастырь"Кадр из сериала "Монастырь"

Актерская десятельность, по словам Ивлеевой, ей очень понравилась. Аоэтому останавливаться блогерша не собирается.

«Какие будут роли и как это будет выглядеть — я не знаю. Но точно знаю, что хочу попробовать», — поделилась она.

По словам Анастасии, снимать влоги из жизни ей гораздо легче чем играть драматическую роль. Такое амплуа девушке досталось впервые, а вот механику работы в интернете девушка знает хорошо. Играя своего персонажа, Ивлеевой пришлось вживаться в роль, искать приемы, чтобы воплотить идею в жизнь.

Ивлеева показалась голой в новом сериале

Для того, чтобы вжиться в роль, Ивлеева пыталась использовать разные техники, среди которых воспоминания каких-то жестоких ситуаций из детства или, например, песен.

Ранее мы писали о том, что блогерша потратила 34 миллиона рублей на свое шоу "Королевские кобры".

Сериалы,Анастасия Ивлеева,
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