Ивлеева хочет продолжить актерскую карьеру после роли в «Монастыре»

Блогер Анастасия Ивлеева, которая снялась в сериале "Монастырь" в главной роли, рассказала изданию «Газета.Ru», что собирается развивать свою актерскую карьеру и в дальнейшем.

Фото: Кадр из сериала "Монастырь" Кадр из сериала "Монастырь"

Актерская десятельность, по словам Ивлеевой, ей очень понравилась. Аоэтому останавливаться блогерша не собирается.

«Какие будут роли и как это будет выглядеть — я не знаю. Но точно знаю, что хочу попробовать», — поделилась она.

По словам Анастасии, снимать влоги из жизни ей гораздо легче чем играть драматическую роль. Такое амплуа девушке досталось впервые, а вот механику работы в интернете девушка знает хорошо. Играя своего персонажа, Ивлеевой пришлось вживаться в роль, искать приемы, чтобы воплотить идею в жизнь.

Для того, чтобы вжиться в роль, Ивлеева пыталась использовать разные техники, среди которых воспоминания каких-то жестоких ситуаций из детства или, например, песен.