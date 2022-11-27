Тысячи серий и скандалы: как снимали легендарную "Санта-Барбару"

Название сериала "Санта-Барабара" уже давно стало нарицательным. "Что за Санта-Барбара тут у вас?", — говорят, когда где-то происходят интриги, романы и скандалы. Сам многосерийный американский сериал стал легендарным — история состоятельных семей, живущих в маленьком, но респектабельном городке в Калифорнии, тронула сердца телезрителей по обе стороны океана.

Фото: Кадр из сериала "Санта- Барбара" Кадр из сериала "Санта- Барбара"

В США, Европе, России и других странах зрители бросали все и бежали к экранам, чтобы узнать, как поживает клан Кепвеллов и их главные конкуренты, семья Локриджей. СиСи вышла из комы, Круз и Иден помирились? Зрители по всему переживали за персонажей Санта-Барбары, как за членов своей семьи, на протяжении тысяч серий. Казалось, "Санта-Барбара" длилась всю жизнь. Сейчас это кажется нереальным. "Рамблер" собрал удивительные и интересные факты о съемках и производстве сериала.

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Сколько серий в шоу должно быть, чтобы вы посчитали его длинным? 200, 250, 400? Это очень много, но представьте себе, что в одной истории есть тысячи серий! Так, "Санта-Барбара" транслировалась на экранах в США с 30 июля 1984 года по 15 января 1993 года на телеканале NBC и всего было снято 2137 серий.

Бриджит и Джером Добсон, создатели «Санта-Барбары », начинали свою карьеру как сценаристы других сериалов. Сюжет мыльной оперы супруги закрутили вокруг нескольких богатых калифорнийских семей. В первом сезоне был центральный сюжет, в котором было несколько побочных сюжетов, таких как убийство Ченнинга Кепвелла-младшего. Это событие произошло за 5 лет до начала событий сериала. Телешоу начинается с того, что Джо Перкинса (несправедливо осужденного за убийство Ченнинга) выпускают из тюрьмы за хорошее поведение. Он возвращается в Санта-Барбару, чтобы доказать свою невиновность.

Поначалу сериал оценивали довольно низко, критиковали за предсказуемость сюжетных линий и даже называли одной из худших телепрограмм. Тогда Добсоны решили сократить количество персонажей. Вот почему в Санта-Барбаре понадобились землетрясение и серийный убийца.

Бриджит и Джером работали как сумасшедшие — писали по 100 страниц сценария в день. Пара сосредоточилась на самых популярных персонажах: Иден Кепвелл (Марси Уокер) и Круз Кастильо (А. Мартинес); Си Си Кэпвелл (Чарльз Бейтман, позже Джед Аллан) и его жена София (Джудит МакКоннелл); Мейсон Кепвелл (Лейн Дэвис) и Джулия Уэйнрайт (Нэнси Гран); Джина ДеМотт Кэпвелл (Линда Гиббони, позже Робин Мэттсон); Августа и Лайонел Локридж (Луиза Сорель и Николя Костер). После этого их рейтинги мыльных опер начали расти.

Специфический юмор также способствовал популярности сериала. В эпизоде, выпущенном 14 июля 1986 года, бывшая монахиня Мэри Дюваль Маккормик была убита гигантской неоновой буквой C (первая буква от «Capwell» на вывеске отеля Capwell), когда она стояла на крыше отеля, пытаясь вспомнить, что она ела на завтрак.

Кстати, съемки проходили в студии, которая находилась недалеко от реального города Санта-Барбара. Но съемочная группа иногда выезжала за границу, в Париж и в Москву. По сюжету в российской столице Уоррен Локридж навещал своего друга Павла Иванова.

В 1988 году на съемках мыльной оперы разразился скандал . После нескольких попыток Добсонов уволить главного сценариста сериала им запретили появляться на съемочной площадке. Пара подала в суд и выиграла, но рейтинги шоу продолжали снижаться, несмотря на то, что оно трижды подряд получало премию «Эмми» в номинации «Лучшая дневная драма».

Годами позже рейтинги сериала начали падать, а мыльная опера стала терять аудиторию в крупных городах, в том числе в Бостоне и Филадельфии, поэтому в 1992 году было принято решение закрыть проект. Последняя серия « Санта-Барбары » вышла 15 января 1993 года.

Актеры

Актриса Марси Уокер, сыгравшая Иден, была одной из немногих актрис, оставшихся с Санта-Барбарой от начала и до конца. Во время съемок сериала она успела родить ребенка, а роль новорожденной дочери ее героини исполнил ее сынишка.

Самого экстравагантного персонажа сериала, Августу, сыграла актриса Луиза Сорель. Она покидала сериал 3 раза из-за разногласий по поводу сюжетных линий, в которых был задействован ее персонаж. Но каждый раз она возвращалась, потому что ее персонаж был одним из самых популярных у зрителей.

Актеров в сериале часто заменяли, и это также подрывало рейтинги шоу. Например, одну из главных красавиц Санта-Барбары , Келли Кэпвелл, сыграли 3 разные актрисы, первой из которых была Робин Райт. Она была единственным актрисой из этого сериала, которой удалось продолжить и сделать успешную карьеру в Голливуде (кроме Леонардо ДиКаприо, сыгравшего маленького Мейсона).

На этой ноте зрители были больше всего разочарованы заменой Мэйсона старшего возраста.

Лейна Дэвиса, сыгравшего обаятельного циника, обожали и в США, и в России, а его замену, Терри Лестера, зрители встретили очень прохладно.

Но чаще всего менялись актеры, сыгравшие Си Си Кэпвелла — главу этого почтенного семейства сыграли 6 актеров. Более того, СиСи, которого сыграл Чарльз Бейтман, впал в кому, а когда герой вышел из комы, его играл уже Джед Аллан. Он, кстати, имеет славянские корни. Фамилия его предков была Брановские, и они эмигрировали в США из Киева.

И «между этими актерами» Джарстин Уитннес играл этого же героя, который лежал на больничной койке.

Кстати, полное имя главы семьи Кепвеллов — Ченнинг Крейтон Кэпвелл , а СС — это аббревиатура, образованная из первых букв его имени (Channing Creighton).