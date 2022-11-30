4 мотивирующих сериала для тех, кто жаждет разбогатеть

Люди стремятся к богатству не столько из-за алчности или тщеславия, сколько из-за безграничных возможностей, которые приходят вместе с финансами. Но подчас для того, чтобы сделать первый шаг к обеспеченной жизни, не хватает мотивации. Один из способов зарядиться ей – просмотр сериалов про жизнь тех, кто не считает деньги или как минимум отчаянно стремится к этому.

Фото: Кадр из сериала "Миллиарды" Кадр из сериала "Миллиарды"

Подробнее об этих картинах – в материале "Рамблера".

"Миллиарды", 2016

Кадр из сериала "Миллиарды"

Сериал повествует о противостоянии преуспевающего бизнесмена и амбициозного прокурора. Первый идет по головам и не чурается нарушать закон на пути к огромному состоянию. Прокурор же возмущен наглостью предпринимателя и рассчитывает наказать его за содеянное.

"Озарк", 2017

Кадр из сериала "Озарк"

Мартин Берд – успешный финансист, которому грех жаловаться на жизнь. Он неплохо зарабатывает, преуспевает в работе и вместе с женой воспитывает детей. Но Берду хочется большего, и тогда он связывается с мексиканским наркокартелем и начинает придумывать гениальные схемы для отмывания грязных денег. Вот только погоня за несметным богатством быстро становится источником крупных проблем.

"Милдред Пирс", 2011

В тяжелые времена Великой Депрессии домохозяйка Милдред уходит от мужа и решает начать жизнь с чистого листа. Она воспитывает детей в одиночку и параллельно ищет работу, строит карьеру и делает все для того, чтобы вновь обрести счастье.

"Как это делается в Америке", 2010