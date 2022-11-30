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3 часа назад

4 мотивирующих сериала для тех, кто жаждет разбогатеть

Мира Маркина

Люди стремятся к богатству не столько из-за алчности или тщеславия, сколько из-за безграничных возможностей, которые приходят вместе с финансами. Но подчас для того, чтобы сделать первый шаг к обеспеченной жизни, не хватает мотивации. Один из способов зарядиться ей – просмотр сериалов про жизнь тех, кто не считает деньги или как минимум отчаянно стремится к этому.

4 мотивирующих сериала для тех, кто жаждет разбогатеть
Фото: Кадр из сериала "Миллиарды"Кадр из сериала "Миллиарды"

Подробнее об этих картинах – в материале "Рамблера".

"Миллиарды", 2016

Кадр из сериала "Миллиарды"

Сериал повествует о противостоянии преуспевающего бизнесмена и амбициозного прокурора. Первый идет по головам и не чурается нарушать закон на пути к огромному состоянию. Прокурор же возмущен наглостью предпринимателя и рассчитывает наказать его за содеянное.

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"Озарк", 2017

Кадр из сериала "Озарк"

Мартин Берд – успешный финансист, которому грех жаловаться на жизнь. Он неплохо зарабатывает, преуспевает в работе и вместе с женой воспитывает детей. Но Берду хочется большего, и тогда он связывается с мексиканским наркокартелем и начинает придумывать гениальные схемы для отмывания грязных денег. Вот только погоня за несметным богатством быстро становится источником крупных проблем.

"Милдред Пирс", 2011

Кадр из сериала "Милдред Пирс"

В тяжелые времена Великой Депрессии домохозяйка Милдред уходит от мужа и решает начать жизнь с чистого листа. Она воспитывает детей в одиночку и параллельно ищет работу, строит карьеру и делает все для того, чтобы вновь обрести счастье.

"Как это делается в Америке", 2010

Кэм и Бен находятся на грани бедности, из-за чего им приходится постоянно искать подработки и нелегально перепродавать брендовые вещи. Однажды герои решают покончить с прошлым и открыть свою компанию по изготовлению и продаже джинс. Для этого они занимают денег у бывшего преступника Рене.

Сериалы,Как это делается в Америке,Милдред Пирс,
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