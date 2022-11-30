3 культовых мексиканских сериала, которые рвали все рейтинги

Мексиканские «мыльные» оперы пользовались большим спросом в 90-е годы, а название некоторых сериалов, которые приковывали к экранам миллионы зрителей по всему миру, даже стали нарицательными. «Рамблер» собрал три культовых мексиканских шоу, которые в свое время рвали все рейтинги.

Фото: Кадр из сериала "Дикое сердце" Кадр из сериала "Дикое сердце"

«Просто Мария»

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Юная и наивная крестьянка приезжает в большой город, чтобы найти работу, которая позволила бы ей обеспечить себя и семью. Вскоре девушка знакомится с богатым Хуаном Карлосом, и молодые люди влюбляются друг в друга. Его семья категорически против его отношений с простолюдинкой, поэтому он бежит, когда узнает, что Мария беременна.

Спустя годы девушка становится известным модельером, ее сын Хосе Игнасио учится на юридическом факультете. Однажды юноша знакомится с очаровательной Лаурой — правда, она из семьи дель Вильяр, которая в свое время отказалась от него и его матери.

История американской мечты в исполнении наивной мексиканской селянки шла в эфире всего год, но этого оказалось достаточно, чтобы шоу стало культовым. Исполнительница главной роли Виктория Руффо до сих пор популярна в родной Мексике: 53-летняя актриса замужем за политиком Омаром Файядом, играет в театре и телевизионных сериалах. Ее партнер по сериалу Мануэль Саваль скончался в 2009 году от рака гортани в возрасте 53 лет.

Кадр из сериала "Просто Мария"

«Богатые тоже плачут»

Марианна Вильяреаль теряет отца и уходит из дома, где хозяйкой стала мачеха Ирма Рамос. Правда, девушка даже не подозревает, что она — наследница большого состояния. В столице она устраивается на работу в семью Сальватьерра в качестве служанки. Тем временем Ирма узнает о завещании, поэтому решает убить Марианну. На задание она отправляет своего «кузена» Диего Авилу, но у него другие планы: он хочет найти Марианну и жениться на ней, чтобы, таким образом, заполучить ее наследство.

Сериал про бедную и честную девушку, у которой злая мачеха отобрала все богатства, стал революцией телеэфира и на родине, и в постсоветской России.

Кадр из сериала "Богатые тоже плачут"

«Дикое сердце»

Действие фильма происходит в XIX веке в Пуэрто-Рико. Жизнь Хуана по прозвищу Дьявол прошла в бедности, он и не догадывается, что существует письмо, благодаря которому он может претендовать на огромное наследство. Однажды Хуан влюбляется в Айме, а девушка отвечает ему взаимностью, но любовь к деньгам оказывается сильнее — Айме выходит замуж за другого. Не в силах смириться с предательством, Хуан решает отомстить за разбитое сердце.

Кадр из сериала "Дикое сердце"