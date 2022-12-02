4 сериала о провинциалах, покоряющих столицу

Сериалы о провинциалах в столице пользуются большой популярностью. И неспроста, ведь многие узнают в героях себя: миллионы людей по всему миру приезжают в мегаполисы из небольших городов, чтобы воплотить в жизнь мечты, разбогатеть или прославиться.

Фото: Кадр из сериала "Озабоченные" Кадр из сериала "Озабоченные"

Подробнее о многосерийных фильмах, в центре которых непростой путь "понаехавших" – в материале "Рамблера".

"Озабоченные", 2015

Кадр из сериала "Озабоченные"

Бросив опостылевшую работу и женатого любовника Саша Гвоздикова переезжает из Екатеринбурга в Москву, чтобы начать новую жизнь. Героиня пишет рассказы и мечтает стать известной писательницей, но переоценивает свой талант. К счастью, в Москве у Саши есть две подруги из родного города, которые также пытаются обрести счастье в столице.

Happy End, 2021

Кадр из сериала Happy End

Влад и Лера бегут из родного города, спасаясь от бандитов. В Москве герои ищут источник легких денег и попадают в индустрию вебкама. С каждым днем откровенные трансляции приносят героям все больше денег, но вместе с тем еще больше проблем. Влад начинает переживать за Леру, но героиня не намерена останавливаться на пути к роскошной жизни.

"Сладкая жизнь", 2014

В центре сюжета – шестеро успешных москвичей, жизнь которых меняется в одночасье с появлением Саши. Мать-одиночка и по совместительству танцовщица go-go переезжает из Перми в Москву. Сериал охватывает всего восемь дней, но за это время мир каждого из героев успевает перевернуться с ног на голову.

"Проект «Анна Николаевна»", 2020

Кадр из сериала "Проект "Анна Николаевна"