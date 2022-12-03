Что известно о шестом сезоне нашумевшего сериала «Корона»

Не успели стихнуть разговоры вокруг скандального пятого сезона сериала «Корона», как появились первые кадры со съемок продолжения проекта. Папарацци удалось заснять Эда МакВейя в образе молодого принца Уильяма. На снимках актер был одет в голубую рубашку, темно-синий пиджак и бежевые брюки. Что еще известно о шестом и последнем сезоне нашумевшего шоу, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Корона" Кадр из сериала "Корона"

Сюжет финального сезона развернется в 1997- 2013 годах и, как пишут в СМИ, отразит следующие события: теракт 11 сентября и последующее вторжение англичан и американцев в Афганистан, знакомство Уильяма и Кейт Миддлтон, смерть принцессы Маргарет и королевы-матери в 2002 году, женитьбу принца Чарльза на Камилле Паркер-Боулз, а также свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон и рождение принца Джорджа.

Это единственный сезон проекта, который будет снят после смерти королевы Елизаветы II. Проект должен выйти на экраны в 2023 году на стриминговом сервисе Netflix. В ролях в шестом сезоне «Короны» останется тот же основной актерский состав, что и был в пятом, но при этом появятся и новые персонажи. Так, на роль принца Уильяма выбрали двух актеров: Эда МакВейя и Руфуса Кампа. В образе Кейт Миддлтон появится Мэг Беллами.