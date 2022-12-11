Реальные истории, которые легли в основу «Секретных материалов»

«Секретные материалы» – сериал, известный многим. Некоторое предполагают, что все события, показанные в ходе сюжета – выдумки. Как оказалось, есть несколько реальных историй среди мифов о зеленых человечках. Какие именно – читайте далее на «Рамблере».

Фото: Кадр из сериала «Секретные материалы» Кадр из сериала «Секретные материалы»

«Дуэйн Бэрри» (2 сезон, 5 серия)

Имя реального прототипа персонажа – Финеас Гейдж. Мужчина получил сквозное ранение в голову в возрасте 25 лет во время работы. Металлический штырь прошел под скулой, задел глаз, и вышел в верхней части черепа. По сей день история его увечья вызывает интерес у врачей. Финеас после травмы сумел не только встать на ноги, но и продолжить работать. После произошедших событий его поведение сильно изменилось. Близкие говорили, что «Финеас уже не тот». Прожил он еще 12 лет. Изменения мужчины в сериале показаны параноидальными мыслями о том, что его похитили пришельцы.

«Кровь» (2 сезон, 3 серия)

За основу сюжета легла история Чарльза Уитмена. Мужчина забрался на крышу здания университета и принялся стрелять по людям из винтовки с оптическим прицелом. Уитмен убил 14 человек, а 32 – ранил. Незадолго до этого он расправился с женой и матерью в их домах. Сам Чарльз был убит офицером полиции в ходе происходящих событий. Вскрытие показало, что в голове у стрелка была обнаружена крупная опухоль. Персонаж же в сериале начал видеть на электронных приборах призывы к убийству. Мужчина повторил историю Чарльза Уитмена, однако виной такому поведению оказались пестициды, распыляемые в округе.

«Дьявол из Джерси» (1 сезон, 5 серия)