4 сериала о том, как зажечь после 60 лет

Многие считают, что после 60 лет жить полной жизнью уже невозможно: якобы морщины, проблемы со здоровьем и статус бабушки или дедушки автоматически окрашивают мир в черно-белые цвета.
Однако это большое заблуждение. Распрощаться с ними помогут сериалы, в центре которых герои-пенсионеры. Подробнее об этих картинах – в материале "Рамблера".
Главные героини много лет враждовали между собой и даже подумать не могли, что когда-то смогут стать подругами. Но все изменил случай: Грейс и Фрэнки вдруг узнали, что их мужья годами скрывали от них страшную тайну.
Культовый ситком о четырех женщинах в возрасте, которые живут в одном доме в Майами и вовсю наслаждаются старостью. Героини ежедневно собираются на чаепитиях, чтобы вспомнить безумные истории времен молодости, посплетничать и отвесить несколько саркастичных замечаний в адрес друг друга.
Сэнди Комински когда-то был знаменитым голливудским актером. Но популярность задержалась в его жизни ненадолго, и чтобы вновь обрести веру в себя герой начинает преподавать актерское мастерство в Лос-Анджелесе.
Трогательная история о том, что обрести любовь можно в любом возрасте. Алан и Силия питали чувства друг к другу еще будучи тинейджерами, но судьба развела их на долгие годы. Герои встречаются вновь уже на пенсии и понимают, что по-прежнему без ума друг от друга.