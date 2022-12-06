4 сериала о том, как зажечь после 60 лет

Многие считают, что после 60 лет жить полной жизнью уже невозможно: якобы морщины, проблемы со здоровьем и статус бабушки или дедушки автоматически окрашивают мир в черно-белые цвета.

Фото: Кадр из сериала "Грейс и Фрэнки" Кадр из сериала "Грейс и Фрэнки"

Однако это большое заблуждение. Распрощаться с ними помогут сериалы, в центре которых герои-пенсионеры. Подробнее об этих картинах – в материале "Рамблера".

"Грейс и Фрэнки", 2015

Кадр из сериала "Грейс и Фрэнки"

Главные героини много лет враждовали между собой и даже подумать не могли, что когда-то смогут стать подругами. Но все изменил случай: Грейс и Фрэнки вдруг узнали, что их мужья годами скрывали от них страшную тайну.

"Золотые девочки", 1985

Кадр из сериала "Золотые девочки"

Культовый ситком о четырех женщинах в возрасте, которые живут в одном доме в Майами и вовсю наслаждаются старостью. Героини ежедневно собираются на чаепитиях, чтобы вспомнить безумные истории времен молодости, посплетничать и отвесить несколько саркастичных замечаний в адрес друг друга.

"Метод Комински", 2018

Кадр из сериала "Метод Комински"

Сэнди Комински когда-то был знаменитым голливудским актером. Но популярность задержалась в его жизни ненадолго, и чтобы вновь обрести веру в себя герой начинает преподавать актерское мастерство в Лос-Анджелесе.

"Последнее танго в Галифаксе", 2012

Кадр из сериала "Последнее танго в Галифаксе"