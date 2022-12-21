4 новых турецких сериала, от которых невозможно оторваться

Турецкие сериалы давно завоевали сердца зрителей по всему миру. Но режиссеры из Турции не останавливаются и продолжают снимать новые захватывающие истории, которые хочется смотреть, не отрываясь. Подробнее о новых турецких сериалах, которые стоит увидеть – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Полночь в отеле Пера Палас" Кадр из сериала "Полночь в отеле Пера Палас"

"Полночь в отеле Пера Палас"

Кадр из сериала "Полночь в отеле Пера Палас"

Журналистка Эсра получает задание подготовить материал о юбилее легендарной гостиницы в Стамбуле "Пера". Менеджер отеля Ахмет рассказывает Эсре про историю этого места и про его постояльцев, но умалчивает о том, что в одном из номеров находится машина времени.

"Кладбище"

Кадр из сериала "Кладбище"

В сериале "кладбищем" именуют подвальный архив следственного управления, где годами пылятся нераскрытые дела об убийствах женщин. Полицейские попросту боятся спускаться в подвал, им кажется, что они слышат крики жертв. Но капитан Онем намерена раскрыть старые дела, и ее едва ли что-то остановит.

"Городской доктор"

Кадр из сериала "Городской доктор"

Хирург Кемаль ежедневно спасает жизни людей в бесплатной поликлинике. Вместе с тем он успевает помогать своим молодым коллегам освоиться в профессии и не смешивать личную жизнь и работу. "Городского доктора" уже успели назвать турецким "Доктором Хаусом", но все-таки помимо работы у Кемаля и Грегори Хауса мало общего.

"Мечты и жизни"

Кадр из сериала "Мечты и жизни"