5 душевных сериалов, под которые приятно резать салаты

Для тех, кто морально готовится к последней недели перед Новым годом, «Рамблер» собрал классные сериалы, с которыми даже рутинные дела будут в радость.

Фото: Кадр из сериала "Бриджертоны" Кадр из сериала "Бриджертоны"

«Отчаянные домохозяйки»

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Культовый драматический сериал Марка Черри о четырех современных домохозяйках, которые живут в пригороде и отчаянно ищут личного счастья. Однако внезапное самоубийство их общей подруги Мэри Элис Янг шокирует женщин и других жителей Вистерия Лейн и заставляет искать разгадку ее смерти.

«Аббатство Даунтон»

Знаменитая британская драма с остроумными диалогами, которая рассказывает о семье английских аристократов, потерявших наследника титула графа Грэнтэма. Они ожидали, что их владения и капитал после смерти графа перейдут к его старшей дочери. Однако он отказывается отстаивать права юной Мэри, считая, что все должно отойти к наследнику его графского титула, безвестному дальнему родственнику.

«Постучись в мою дверь»

Эда мечтает уехать на стажировку в Италию, но лишается стипендии, которую местное архитектурное бюро Art Life выделяет для талантливых студентов. Обидевшись, девушка решает отомстить его владельцу, молодому и талантливому архитектору Серкану Болату. Но их знакомство оборачивается неожиданным договором — Эда получит полностью оплаченную поездку в Италию, если два месяца будет притворяться девушкой Серкана, чтобы он смог вернуть свою бывшую.

Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

«Бриджертоны»

В центре сюжета – восемь братьев и сестер влиятельной семьи Бриджертонов, которые пытаются найти любовь. Первый сезон сосредоточен на истории наивной Дафны, которая в попытках наладить личную жизнь, попадает в скандал. Листок, написанный таинственной леди Уистлдаун, бросает тень на девушку и всех, кто в нем упоминается.

Второй сезон сосредоточился на любовной истории Энтони Бриджертона, холостяка и повесы, который наконец-то решил обзавестись семьей.

Кадр из сериала "Бриджертоны"

«Дэш и Лили»

Романтичная нью-йоркская девушка Лили оставляет на полке любимого книжного магазина красный блокнот с заманчивой надписью: «Осмелишься?». Его находит циничный парень Дэш, который ненавидит суету вокруг Нового Года. Они начинают общаться при помощи этой записной книжки, оставляя ее друг другу в разных уголках города. Но осмелятся ли молодые люди встретиться друг с другом?