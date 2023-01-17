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4 часа назад

Что известно о новом сезоне сериала «Папины дочки»

Мира Маркина

Сериал «Папины дочки» возвращается на экраны спустя 10 лет. Об этом стало известно в конце прошлого года. Создатели проекта уже успели порадовать зрителей тизером. А в новом интервью один из актеров рассказал о съемках нового сезона.

Что известно о новом сезоне сериала «Папины дочки»
Фото: Кадр из сериала "Папины дочки"Кадр из сериала "Папины дочки"

В интервью Teleprogramma.pro Андрей Леонов (экранный Сергей Васнецов) раскрыл некоторые подробности будущего сезона. «Меня ждет съемка достаточно скоро, но подробностей вам никто не скажет. К тому же мое присутствие в этом сериале будет ограниченным. Это я вам чуть-чуть открываю некоторые подробности продолжения «Папиных дочек»», — сказал актер. Также он упомянул о судьбе других героев.

«Кто-то из девочек согласился участвовать в проекте, кто-то отказался, но заранее никто ничего не говорит. Пока все крутится вокруг актера Филиппа Бледного (сыграл Веника — мужа Даши). Судя по всему, он повторит мою судьбу», — сказал он.

Опубликован тизер перезапуска "Папиных дочек"

Напомним, что работа над первыми «Папиными дочками» началась в 2007 году. Всего в эфир вышло 20 сезонов (410 серий). Съемки долгожданного продолжения стартуют уже в январе этого года, новые серии, как обещают создатели, увидят свет также в 2023.

Сериалы,Папина дочка,Андрей Леонов,
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