Нового сезона сериала "Берег москитов" не будет

Приключенческий сериал "Берег москитов", главную роль в котором исполнил Джастином Теру, не получит продолжения. Об этом пишет издание Variety.

Фото: Кадр из сериала "Берег москитов" Кадр из сериала "Берег москитов"

Сериал выстрелил в 2021 году. В основе сюжета - одноименный роман, написанный Полом Теру, который приходится дядей исполнителю главной роли Джастину.

В сериале показана история ученого Элли Фокса, который убегает от преследования спецслужб на далекий остров под названием Берег москитов. Коме Теру, в сериале сыграли Мелисса Джордж, Иэн Харт и Логан Полиш.

Но второй сезон сериала оказался не таким успешным, как первый. Поэтому было принято решение о его закрытии.