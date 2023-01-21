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52 минуты назад

Нового сезона сериала "Берег москитов" не будет

Катя Кобышева

Приключенческий сериал "Берег москитов", главную роль в котором исполнил Джастином Теру, не получит продолжения. Об этом пишет издание Variety.

Нового сезона сериала "Берег москитов" не будет
Фото: Кадр из сериала "Берег москитов"Кадр из сериала "Берег москитов"

Сериал выстрелил в 2021 году. В основе сюжета - одноименный роман, написанный Полом Теру, который приходится дядей исполнителю главной роли Джастину.

В сериале показана история ученого Элли Фокса, который убегает от преследования спецслужб на далекий остров под названием Берег москитов. Коме Теру, в сериале сыграли Мелисса Джордж, Иэн Харт и Логан Полиш.

Но второй сезон сериала оказался не таким успешным, как первый. Поэтому было принято решение о его закрытии.

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