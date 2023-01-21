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3 часа назад

Поход в кино стал дороже для россиян почти на четверть

Катя Кобышева

Стоимость одного похода в российский кинотеатр стала выше этой зимой на 23% и составила 966 рублей. Эксперты сравнили цены с тем же периодом (декабрь-январь) в прошлом году.

Поход в кино стал дороже для россиян почти на четверть
Фото: UnsplashUnsplash

Результаты исследования банка "Русский стандарт" приводит ТАСС.

"Средний чек на один поход в кинотеатр (сюда входит не только покупка билета, но и традиционного перекуса для кинопросмотра: попкорн, напитки, комбо-наборы) в декабре 2022 - январе 2023 года составил 966 рублей, а годом ранее он был 784 рубля", - отмечается в исследовании.

При этом в среднем тратят больше: у них средний чек составил 1069 рублей, а у женщин - 871 рубль.

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