Поход в кино стал дороже для россиян почти на четверть

"Средний чек на один поход в кинотеатр (сюда входит не только покупка билета, но и традиционного перекуса для кинопросмотра: попкорн, напитки, комбо-наборы) в декабре 2022 - январе 2023 года составил 966 рублей, а годом ранее он был 784 рубля", - отмечается в исследовании.