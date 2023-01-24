5 сериалов 90-х, с которыми не сравнятся новинки

Сегодня у зрителей нет недостатка в сериалах – новые многосерийные фильмы появляются ежемесячно. В 1990-х сериалов было меньше, но при этом по качеству сценария и актерской игры некоторые из них не уступали современным проектам.

Фото: Кадр из сериала "Твин Пикс" Кадр из сериала "Твин Пикс"

Подробнее о сериалах 90-х, которые заслуживают просмотра даже в 2023 году – в материале "Рамблера".

"Твин Пикс", 1990

Кадр из сериала "Твин Пикс"

Легендарная работа Дэвида Линча, которая по сей день будоражит умы киноманов. Изначально "Твин Пикс" представляется классической криминальной драмой: агент ФБР приезжает в небольшой город, чтобы расследовать загадочное убийство школьницы. Но постепенно сериал превращается в сюрреалистичную головоломку.

"Моя так называемая жизнь", 1994

Кадр из сериала "Моя так называемая жизнь"

Анжела Чейз – девушка-подросток, для которой свойственна глубокая рефлексия. По ходу сериала героиня рассуждает обо всем, что так волнует молодежь: этапы взросления, первые чувства, школа, младшие братья и сестры. Пока в ее голове творится хаос, Анжела отчаянно пытается найти себя.

"Секретные материалы", 1993

Главные герои – агенты ФБР, которым приходится заниматься расследованием дел, связанных с паранормальными явлениями. Фокс Малдер убежден в существовании сверхъестественного, в то время как его коллега Дана Скалли уверена – всему есть научное объяснение.

"Беверли-Хиллз 90210", 1990

Кадр из сериала "Беверли-Хиллз 90210"

Культовый сериал 90-х об американской молодежи того времени. Сначала зрители наблюдают за школьниками, а затем за студентами. В сериале поднимаются не только темы любви и взаимоотношений, но также более серьезные моменты: например, подростковая беременность и ранний алкоголизм.

"Тюрьма Oz", 1997

Кадр из сериала "Тюрьма Oz"

Оз – государственное исправительное учреждение для самых опасных преступников. Здесь царят суровые порядки, но только днем. Ночью приходит другой страшный закон, из-за которого не каждому удается дожить до утра.