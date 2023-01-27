Лучшие мини-сериалы для тех, кто не любит много сезонов

Когда мы говорим, что краткость – сестра таланта, то не всегда речь идет о литературе. Нередко бывает так, что мини-сериалы захватывают куда сильнее, чем многосерийные фильмы, растянутые на 10 сезонов.

Фото: Кадр из сериала "Что знает Оливия?" Кадр из сериала "Что знает Оливия?"

Подробнее о лучших сериалах, которые вы сможете посмотреть за уикенд – в материале "Рамблера".

"Что знает Оливия?", 2014

В основу сериала лег одноименный роман Элизабет Страут, удостоенный Пулитцеровской премии. Оливия – пожилая женщина, бывшая школьная учительница, страдающая от своего несносного характера и заставляющая страдать других. Поначалу героиня вызывает лишь неприязнь, но спустя время Оливия раскрывается по-настоящему.

"Патрик Мелроуз", 2018

Сериал повествует о жизни аристократа, страдающего от ряда психических расстройств и склонного к алкоголизму. По ходу развития сюжета герой раз за разом разрушает себя, чтобы затем вновь восстать из пепла. Главную роль исполнил Бенедикт Камбербэтч, которому идеально удалось вжиться в образ героя на грани.

"Маньяк", 2018

Энни и Оуэн – два незнакомца, которые согласились принять участие в тестировании нового фармацевтического средства. У каждого героя свои причины: Энни пытается пережить разрушенные отношения, а Оуэн переживает из-за своей шизофрении. Новое лекарство может излечить, что угодно, даже разбитое сердце. Однако никто не говорит о побочных эффектах.

"Призрак дома на холме", 2018