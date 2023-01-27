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24 минуты назад

Лучшие мини-сериалы для тех, кто не любит много сезонов

Мира Маркина

Когда мы говорим, что краткость – сестра таланта, то не всегда речь идет о литературе. Нередко бывает так, что мини-сериалы захватывают куда сильнее, чем многосерийные фильмы, растянутые на 10 сезонов.

Лучшие мини-сериалы для тех, кто не любит много сезонов
Фото: Кадр из сериала "Что знает Оливия?"Кадр из сериала "Что знает Оливия?"

Подробнее о лучших сериалах, которые вы сможете посмотреть за уикенд – в материале "Рамблера".

"Что знает Оливия?", 2014

Кадр из сериала "Что знает Оливия?"

В основу сериала лег одноименный роман Элизабет Страут, удостоенный Пулитцеровской премии. Оливия – пожилая женщина, бывшая школьная учительница, страдающая от своего несносного характера и заставляющая страдать других. Поначалу героиня вызывает лишь неприязнь, но спустя время Оливия раскрывается по-настоящему.

"Патрик Мелроуз", 2018

Кадр из сериала "Патрик Мелроуз"

Сериал повествует о жизни аристократа, страдающего от ряда психических расстройств и склонного к алкоголизму. По ходу развития сюжета герой раз за разом разрушает себя, чтобы затем вновь восстать из пепла. Главную роль исполнил Бенедикт Камбербэтч, которому идеально удалось вжиться в образ героя на грани.

"Маньяк", 2018

Кадр из сериала "Маньяк"

Энни и Оуэн – два незнакомца, которые согласились принять участие в тестировании нового фармацевтического средства. У каждого героя свои причины: Энни пытается пережить разрушенные отношения, а Оуэн переживает из-за своей шизофрении. Новое лекарство может излечить, что угодно, даже разбитое сердце. Однако никто не говорит о побочных эффектах.

5 захватывающих сериалов 90-х, с которыми не сравнятся новинки

"Призрак дома на холме", 2018

Кадр из сериала "Призрак дома на холме"

В начале 1990-х многодетная семья переезжает в старый особняк в лесу. Муж и жена хотят отремонтировать дом, а затем выгодно его продать, но в первую же ночь их младшая дочь видит призрака.

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