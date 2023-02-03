5 сериалов для тех, кто уже мечтает вечером залезть под одеяло

Для тех, кто мечтает сбежать уже из офиса и закутаться в одеяло дома с чашечкой чего-нибудь горячего, «Рамблер» собрал уютные сериалы, которые скрасят вам пятничный вечер.

Фото: Кадр из сериала "Династия" Кадр из сериала "Династия"

«Отчаянные домохозяйки» (2004 – 2012)

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Культовый драматический сериал Марка Черри о четырех современных домохозяйках, которые живут в пригороде и отчаянно ищут личного счастья. Однако внезапное самоубийство их общей подруги Мэри Элис Янг шокирует женщин и других жителей Вистерия Лейн и заставляет искать разгадку ее смерти.

«Аббатство Даунтон» (2010 – 2015)

Знаменитая британская драма с остроумными диалогами, которая рассказывает о семье английских аристократов, потерявших наследника титула графа Грэнтэма. Они ожидали, что их владения и капитал после смерти графа перейдут к его старшей дочери. Однако он отказывается отстаивать права юной Мэри, считая, что все должно отойти к наследнику его графского титула, безвестному дальнему родственнику.

Кадр из сериала "Аббатства Даунтон"

«Люцифер» (2016 – 2021)

Заскучавший повелитель ада отправился в Лос-Анджелес, где открыл ночной клуб Lux. Алкоголь, наркотики, шумные вечеринки — Люцифер наслаждается отпуском, которого у него никогда не было, а заодно помогает местному детективу расследовать загадочные убийства.

«Династия» (2017 – 2022)

В центре сюжета — состоятельные Кэррингтоны, владеющие нефтяным бизнесом. Главу семьи волнует прежде всего интересы компании, а его целеустремленная дочь Фэллон планирует в один из дней стать преемницей отца. Однако тот внезапно ее шокирует новостью о том, что женится на коллеге, которая, к слову, занимает в компании одну из главных должностей. Между амбициозной наследницей и ее коварной мачехой Кристалл начинается настоящее противостояние.

Кадр из сериала "Династия"

«Постучись в мою дверь» (2020 – 2021)

Эда мечтает уехать на стажировку в Италию, но лишается стипендии, которую местное архитектурное бюро Art Life выделяет для талантливых студентов. Девушка решает отомстить его владельцу, молодому и талантливому архитектору Серкану Болату. Но их знакомство оборачивается неожиданным договором — Эда получит полностью оплаченную поездку в Италию, если два месяца будет притворяться девушкой Серкана, чтобы он смог вернуть свою бывшую.