Кино для начинающих: 5 сериалов для знакомства с Райаном Мерфи

Имя американского сценариста, режиссера и продюсера Райана Мерфи последние годы на слуху. Он работал над такими громкими проектами как «Части тела», «Хор», «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений». Какие сериалы еще посмотреть, чтобы познакомиться с творчеством Мерфи, читайте в материале «Рамблера».

«Монстр: История Джеффри Дамера» (2022)

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Мини-сериал рассказывает историю одного из известных серийных убийц Америки, получившего прозвище Монстр из Милуоки. Его жертвами стали 17 юношей и мужчин в 1978–1991 годах, многие из которых были темнокожими. Своих жертв маньяк насиловал и ел, а части тела жертв хранил в своем холодильнике. Проект состоит из 10 эпизодов, каждый из которых освещает точки зрения различных жертв Дамера.

Кадр из сериала "Монстр: История Джеффри Дамера"

«Рэтчед» (2020)

Действие сериала разворачивается в 1947 году. Милдред Рэтчед (Сара Полсон) добивается должности медсестры в ведущей психиатрической больнице города. Но кто знает, какие страшные тайны она скрывает и какие цели преследует. Проект считается приквелом фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) по книге Кена Кизи.

Кадр из сериала "Рэтчед"

«Политик» (2019 – 2020)

Молодой амбициозный политик из Санта-Барбары Пейтон Хобарт мечтает пробиться на вершину политического Олимпа и стать следующим президентом США. Он стопроцентно уверен в своем будущем, но для начала ему необходимо закончить обучение в школе, поступить в Гарвардский университет и обойти конкурентов...

Кадр из сериала "Политик"

«Вражда» (2017)

История соперничества двух величайших кинозвезд своего времени — Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис. В ходе работы над психологическим триллером Роберта Олдрича «Что случилось с Бэби Джейн?» актрисы пытаются сжить друг друга со свету. В главных ролях Джессика Лэнг и Сьюзен Сарандон.

«Королевы крика» (2015 – 2016)

Сериал от создателей «Американской истории ужасов», в центре сюжета которого – университетский городок, жизнь которого потрясает серия загадочных убийств. Преступник скрывается под костюмом талисмана учебного заведения — Красного Дьявола. Его цель — представители дома «Каппа». Девушки даже не подозревают, что среди них и находится серийный убийца, жаждущий отомстить. В главных ролях: Эмма Робертс, Лиа Мишель, Джейми Ли Кертис и другие.