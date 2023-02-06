Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

Кино для начинающих: 5 сериалов для знакомства с Райаном Мерфи

Мира Маркина

Имя американского сценариста, режиссера и продюсера Райана Мерфи последние годы на слуху. Он работал над такими громкими проектами как «Части тела», «Хор», «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений». Какие сериалы еще посмотреть, чтобы познакомиться с творчеством Мерфи, читайте в материале «Рамблера».

Кино для начинающих: 5 сериалов для знакомства с Райаном Мерфи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Монстр: История Джеффри Дамера» (2022)

Видео дня

Мини-сериал рассказывает историю одного из известных серийных убийц Америки, получившего прозвище Монстр из Милуоки. Его жертвами стали 17 юношей и мужчин в 1978–1991 годах, многие из которых были темнокожими. Своих жертв маньяк насиловал и ел, а части тела жертв хранил в своем холодильнике. Проект состоит из 10 эпизодов, каждый из которых освещает точки зрения различных жертв Дамера.

Кадр из сериала "Монстр: История Джеффри Дамера"

«Рэтчед» (2020)

Действие сериала разворачивается в 1947 году. Милдред Рэтчед (Сара Полсон) добивается должности медсестры в ведущей психиатрической больнице города. Но кто знает, какие страшные тайны она скрывает и какие цели преследует. Проект считается приквелом фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) по книге Кена Кизи.

Кадр из сериала "Рэтчед"

«Политик» (2019 – 2020)

Молодой амбициозный политик из Санта-Барбары Пейтон Хобарт мечтает пробиться на вершину политического Олимпа и стать следующим президентом США. Он стопроцентно уверен в своем будущем, но для начала ему необходимо закончить обучение в школе, поступить в Гарвардский университет и обойти конкурентов...

Кадр из сериала "Политик"

«Вражда» (2017)

История соперничества двух величайших кинозвезд своего времени — Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис. В ходе работы над психологическим триллером Роберта Олдрича «Что случилось с Бэби Джейн?» актрисы пытаются сжить друг друга со свету. В главных ролях Джессика Лэнг и Сьюзен Сарандон.

Кадр из сериала "Вражда"

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Гильермо дель Торо

«Королевы крика» (2015 – 2016)

Сериал от создателей «Американской истории ужасов», в центре сюжета которого – университетский городок, жизнь которого потрясает серия загадочных убийств. Преступник скрывается под костюмом талисмана учебного заведения — Красного Дьявола. Его цель — представители дома «Каппа». Девушки даже не подозревают, что среди них и находится серийный убийца, жаждущий отомстить. В главных ролях: Эмма Робертс, Лиа Мишель, Джейми Ли Кертис и другие.

Кадр из сериала "Королевы крика"
Сериалы,Пролетая над гнездом кукушки,Американская история ужасов,Вражда,Роберт Олдрич,Бетт Дэвис,Кен Кизи,Милош Форман,Сара Полсон,Сьюзен Сарандон,Гильермо дель Торо,Джессика Лэнг,Эмма Робертс,Райан Мерфи,Джоан Кроуфорд,Гарвардский университет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители