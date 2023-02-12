5 захватывающих сериалов, с которыми вы забудете обо всем

Хотите немного отвлечься от опостылевшей рутины? Собрали топ захватывающих сериалов, с которыми время пролетит незаметно, в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Телефон мистера Харригана" Кадр из сериала "Телефон мистера Харригана"

«Ковбой из Копенгагена»

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Криминальная драма Николаса Виндинга Рефна о загадочной девушке по имени Миу, которая после выживания в рабстве погружается в преступный мир Копенгагена. В поисках справедливости и мести она встречает своего заклятого врага, чтобы вместе с ней «отправиться в одиссею через естественное и сверхъестественное».

Кадр из сериала "Ковбой из Копенгагена"

«Телефон мистера Харригана»

Сюжет рассказывает об осиротевшем мальчике Крейге, которого нанимает пожилой миллиардер мистер Харриган, чтобы тот читал ему вслух классические романы. Вскоре у двоих завязывается дружба. Спустя пять лет мальчик дарит старику новый iPhone. Когда мистер Харриган умирает, Крейг кладет телефон ему в гроб. А на следующий день получает от него смс. Сериал основан на одноименной повести Стивена Кинга из сборника «Будет кровь».

Кадр из сериала "Телефон мистера Харригана"

«1899»

Осень 1899 года. Группа европейских мигрантов покидает Лондон на пароходе, чтобы начать новую жизнь в Нью-Йорке. Когда они сталкиваются с другим судном, загадочно пропавшим в океане четыре месяца назад, капитан вопреки желанию пассажиров откликается на зов помощи и сходит с маршрута, что становится роковым решением и превращает их путешествие в сущий кошмар.

Кадр из сериала "1899"

«Клуб полуночников»

Группа неизлечимо больных подростков живет в хосписе. Совместные сессии, правильное питание, йога по желанию и последние радости осознанной рутины не сравнятся с главным развлечением Брайтклиффа: когда часы бьют двенадцать, подростки тайком пробираются в библиотеку, разводят камин и рассказывают друг другу страшные истории. Однажды они заключают договор, что тот, кто первым поддастся их болезни, несет ответственность за общение с другими за пределами могилы. После того, как один из них умирает, начинаются странные происшествия.

Кадр из сериала "Клуб полуночников"

«Архив 81»

Молодой архивист Дэн Тернер берется за восстановление поврежденных видеокассет, уцелевших после крупного пожара. Правда, хрупкий материал не выдержит переезда. Поэтому специалисту приходится работать в стенах заброшенной лаборатории, где и случилось возгорание. На пленке материалы режиссера-документалиста Мелоди, занимавшейся расследованием загадочного культа, а сам Дэн начинает страдать от ночных кошмаров и жутких видений…