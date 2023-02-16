Сериал «Хороший доктор» телеканала ABC получит спин-офф под названием «Хороший адвокат» о женщине-юристе, страдающей от обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР)

В сериале снимется исполнительница роли Нэнси Дрю в одноименном сериале, Кеннеди Макманн, которая не раз говорила, что сама страдает от ОКР.

По сюжету сериала, доктор Шон Мерфи попросит юридической помощи у Джони ДеГрут, молодого адвоката, живущей с психическим расстройством. Симптомы ОКР удивительным образом сказываются на ее работе - ее маниакальное внимание к деталям позволяет решать профессиональные задачи под необычным углом.

Пилотный эпизод сериала выйдет 6 марта, как одна из серий «Хорошего доктора».