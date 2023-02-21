5 захватывающих сериалов на выходные

Еще не придумали, чем заняться в праздники? Собрали топ захватывающих сериалов, с которыми выходные пролетят незаметно.

Фото: Кадр из сериала "Карнивал-Роу" Кадр из сериала "Карнивал-Роу"

«1899»

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Осень 1899 года. Группа европейских мигрантов покидает Лондон на пароходе, чтобы начать новую жизнь в Нью-Йорке. Когда они сталкиваются с другим судном, загадочно пропавшим в океане четыре месяца назад, капитан вопреки желанию пассажиров откликается на зов помощи и сходит с маршрута, что становится роковым решением и превращает их путешествие в сущий кошмар.

Кадр из сериала "1899"

«Карнивал-Роу»

Мистический триллер о городе Бюрг, в котором живут магические существа. Дела у них, кстати, идут не так хорошо, поэтому вампиры торгуют запрещенными веществами, а феи занимаются проституцией. А еще в городе объявляется серийный маньяк, который убивает мифических существ, поэтому местный детектив приступает к поимке преступника. В проекте снялись Кара Делевинь и Орландо Блум.

Кадр из сериала "Карнивал-Роу"

«Почему не Эванс?»

Британский детективный мини-сериал, снятый по мотивам одноименного произведения Агаты Кристи. В центре сюжета – сын епископа Бобби Джонс, который становится невольным свидетелем смерти раненного мужчины. Перед кончиной незнакомец успевает задать вопрос: «Почему они не спросили Эванса?». В кармане умершего юноша находит фотографию красивой женщины. Эти два факта – все, что поможет разгадать тайну личности погибшего и причину его смерти. В главных ролях: Люси Бойтон и Уилл Поултер.

Кадр из сериала "Почему не Эванс?"

«Каштановый человечек»

На месте страшного убийства находят куколку из каштанов, и по этой жутковатой улике два детектива пытаются разыскать преступника, причастного к пропаже ребенка политика. Параллельно сыщики пытаются разобраться с собственными проблемами в личной жизни. Кстати, мини-сериал снят по мотивам одноименного бестселлера Сорена Свейструпа.

Кадр из сериала "Каштановый человечек"

«Ты»

Сериал «Ты» основан на одноименном романе Кэролайн Кепнес и адаптирован для Netflix Грегом Берланти («Ривердэйл») и Серой Гэмбл («Сверхъестественное»). Когда успешный менеджер книжного магазина встречает начинающую писательницу, для него ответ очевиден: абсолютно на все. Он узнает мельчайшие подробности о жизни девушки, чтобы подобраться к ней как можно ближе. Милая влюбленность перерастает в опасную одержимость. Парень готов тихо и методично устранить любое препятствие на пути к своей цели, даже если это препятствие — человек.