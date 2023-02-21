The Last of Us — американский постапокалиптический драматический телесериал, созданный Крейгом Мазином и Нилом Дракманном для HBO. Основанный на видеоигре 2013 года сериал

взорвал рейтинги по всему миру. "Рамблер" расскажет о том, как его преобразовала современная нейросеть.

Действие сериала происходит в 2023 году, через двадцать лет после глобальной пандемии , вызванной массовым грибковым заражением , которое заставляет людей превращаться в зомби-подобных существ и разрушает общество. Сериал рассказывает о Джоэле ( Педро Паскаль ), контрабандисте, которому поручено сопровождать Элли- подростка (Белла Рэмси) в постапокалиптических США.

Сериал получил признание критиков, которые высоко оценили исполнение, сценарий, постановку и музыку; некоторые назвали его лучшей адаптацией видеоигры. На линейных каналах и HBO Max премьеру сериала посмотрели 4,7 миллиона зрителей в первый день — второй показатель для HBO с 2010 года — и более 22 миллионов за двенадцать дней. В январе 2023 года сериал продлили на второй сезон.

Популярный сериал уже несколько раз преобразовывали различные нейросети. На этот раз пользователей заинтересовала работа нейросети Midjourney, представившей The Last of Us в виде ситкома 80-х. Нейросеть создала открывающую заставку, в которой Джоэл, Элли и другие герои выглядят счастливыми, а зараженные люди превратились в обычных зомби.

Midjourney

Смотрите видео, чтобы увидеть заставку постапокалиптического сериала, если бы его снимали как американский ситком в 1980-х годах.

Midjourney