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1 час назад

Нейросеть превратила сериал Last of Us в ситком 1980-х: видео

Диана Товсепова

The Last of Us — американский постапокалиптический драматический телесериал, созданный Крейгом Мазином и Нилом Дракманном для HBO. Основанный на видеоигре 2013 года сериал

взорвал рейтинги по всему миру. "Рамблер" расскажет о том, как его преобразовала современная нейросеть.

Действие сериала происходит в 2023 году, через двадцать лет после глобальной пандемии , вызванной массовым грибковым заражением , которое заставляет людей превращаться в зомби-подобных существ и разрушает общество. Сериал рассказывает о Джоэле ( Педро Паскаль ), контрабандисте, которому поручено сопровождать Элли- подростка (Белла Рэмси) в постапокалиптических США.

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Сериал получил признание критиков, которые высоко оценили исполнение, сценарий, постановку и музыку; некоторые назвали его лучшей адаптацией видеоигры. На линейных каналах и HBO Max премьеру сериала посмотрели 4,7 миллиона зрителей в первый день — второй показатель для HBO с 2010 года — и более 22 миллионов за двенадцать дней. В январе 2023 года сериал продлили на второй сезон.

Популярный сериал уже несколько раз преобразовывали различные нейросети. На этот раз пользователей заинтересовала работа нейросети Midjourney, представившей The Last of Us в виде ситкома 80-х. Нейросеть создала открывающую заставку, в которой Джоэл, Элли и другие герои выглядят счастливыми, а зараженные люди превратились в обычных зомби.

Midjourney

Смотрите видео, чтобы увидеть заставку постапокалиптического сериала, если бы его снимали как американский ситком в 1980-х годах.

Midjourney
Midjourney
Сериалы,Видео,Нил Дракманн,Крейг Мазин,Педро Паскаль,
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