В Сети появились кадры из The Last of Us без спецэффектов

Компания DNEG, которая создала компьютерную графику для сериала The Last of Us, показала, как некоторые отснятые кадры выглядели без спецэффектов. Их опубликовал портал Art of VFX.

Фото: Art of VFX Art of VFX

Одни локации сериала полностью созданы инструментами компьютерной графики, а другие потребовали минимальной "дорисовки".

Art of VFX

Искусственными в основном были огонь от взрывов и густая растительность.

Art of VFX

Art of VFX

Сериал The Last of Us вышел на HBO Max 15 января. Он стал второй по успеху экранизацией одноименной игры. Рейтинги проекта на IMDb и "Кинопоиске" — 9,2 и 8,3 балла соответственно.