В Сети появились кадры из The Last of Us без спецэффектов

Компания DNEG, которая создала компьютерную графику для сериала The Last of Us, показала, как некоторые отснятые кадры выглядели без спецэффектов. Их опубликовал портал Art of VFX.
Одни локации сериала полностью созданы инструментами компьютерной графики, а другие потребовали минимальной "дорисовки".
Искусственными в основном были огонь от взрывов и густая растительность.
Сериал The Last of Us вышел на HBO Max 15 января. Он стал второй по успеху экранизацией одноименной игры. Рейтинги проекта на IMDb и "Кинопоиске" — 9,2 и 8,3 балла соответственно.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что в The Last of Us включили сцены, которые снял режиссер из России.