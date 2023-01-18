В первую серию сериала The Last of Us, снятого по одноименной игре, включили материал российского режиссера Кантемира Балагова. Об этом стало известно из его аккаунта в Twitter.

Один из пользователей спросил, есть ли в первой серии сцены, которые снял режиссер, а он ответил на вопрос эмодзи с самолетом и автомобилем. Речь идет о кадрах в начале сериала. По сюжету, главные герои уезжают из города на машине, а рядом с ними разбивается самолет.

Балагов написал, что в финальный монтаж вошли 40% материала из 40-минутной серии, который он снял. Таким образом, в пилоте можно увидеть 16 минут, снятых российским режиссером.

В октябре 2022 года стало известно, что Балагов покинул проект. По словам режиссера, решение было принято еще в 2021 году из-за творческих разногласий с создателями.