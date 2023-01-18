Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
43 минуты назад

В серию The Last of Us включили сцены, снятые Кантемиром Балаговым

Мария Каткова

В первую серию сериала The Last of Us, снятого по одноименной игре, включили материал российского режиссера Кантемира Балагова. Об этом стало известно из его аккаунта в Twitter.

Один из пользователей спросил, есть ли в первой серии сцены, которые снял режиссер, а он ответил на вопрос эмодзи с самолетом и автомобилем. Речь идет о кадрах в начале сериала. По сюжету, главные герои уезжают из города на машине, а рядом с ними разбивается самолет.

Балагов написал, что в финальный монтаж вошли 40% материала из 40-минутной серии, который он снял. Таким образом, в пилоте можно увидеть 16 минут, снятых российским режиссером.

Шарапова снялась в сериале Netflix

В октябре 2022 года стало известно, что Балагов покинул проект. По словам режиссера, решение было принято еще в 2021 году из-за творческих разногласий с создателями.

Ранее сообщалось, что Кэмерон раскрыл подробности третьего "Аватара".

Сериалы,Видео,Аватар,Кантемир Балагов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители