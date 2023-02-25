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2 часа назад

Звезда сериала The Last оf Us Ник Офферман появится в 4 сезоне "Академии Амбрелла"

Мира Маркина

У Ника Оффермана, который сыграл в экранизации The Last оf Us, будет роль в финальном сезоне сериала "Академия Амбрелла". Об этом пишет Variety.

Звезда The Last оf Us появится в 4 сезоне "Академии Амбрелла"
Фото: Кадр из сериала The Last оf UsКадр из сериала The Last оf Us

В четвертом сезоне также появится жена Оффермана — актриса Меган Маллалли, известная по проектам "Уилл и Грейс" и "Парки и зоны отдыха".

Офферман и Маллалли исполнят роли докторов Джин и Жан Тибедо. Это "супружеская пара профессоров колледжа из Нью-Мексико, страдающих от самого экстремального случая дежавю".

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Дата, когда финальные эпизоды сериала станет доступен для просмотра, пока неизвестна. Однако, по данным Netflix, четвертый сезон будет короче, чем предыдущие.

Ранее в Сети появились кадры из сериала The Last оf Us без спецэффектов.

Сериалы,Меган Маллалли,Netflix,
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