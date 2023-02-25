Звезда The Last оf Us появится в 4 сезоне "Академии Амбрелла"

У Ника Оффермана, который сыграл в экранизации The Last оf Us, будет роль в финальном сезоне сериала "Академия Амбрелла". Об этом пишет Variety.

Фото: Кадр из сериала The Last оf Us Кадр из сериала The Last оf Us

В четвертом сезоне также появится жена Оффермана — актриса Меган Маллалли, известная по проектам "Уилл и Грейс" и "Парки и зоны отдыха".

Офферман и Маллалли исполнят роли докторов Джин и Жан Тибедо. Это "супружеская пара профессоров колледжа из Нью-Мексико, страдающих от самого экстремального случая дежавю".

Дата, когда финальные эпизоды сериала станет доступен для просмотра, пока неизвестна. Однако, по данным Netflix, четвертый сезон будет короче, чем предыдущие.