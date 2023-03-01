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2 часа назад

Сериал HBO "Дюна: Сестричество" остался без режиссера и ведущей актрисы

Мира Маркина

Сериал — приквел фильма "Дюна" снимут с другим режиссером и с новой актрисой в одной из главных ролей. Об этом сообщает Deadline.

Из команды ушли Йохан Ренк, который должен был поставить первые два эпизода сериала, и актриса Ширли Хендерсон, игравшая Тулу Харконен — одну из сестер, оказывающихся в центре сюжета. Производство сериала временно приостановили, чтобы найти в команду проекта новых людей.

По данным источников Deadline, Йохан Ренк отказался работать режиссером сериала, потому что его видение результата не совпадало с тем, каким проект хотели получить в стриминговом сервисе HBO Max.

Стал известен гонорар режиссера Джеймса Кэмерона за "Аватар-2"

Согласно информации источника, съемки отсрочили на семь месяцев. За это время шоураннер Элисон Шапкер смогла отредактировать сценарий и найти нового человека на должность режиссера. После ухода Ренка она в "Сестричестве" останется единственным человеком в этой должности.

Действие сериала "Дюна: Сестричество" будет проходить до событий фильма "Дюна" и расскажет, как появился и укрепился орден Бене Гессерит. Он станет приквелом полнометражного фильма 2021 года. Среди актеров будут также Эмили Уотсон, Марк Стронг, Индира Варма и другие.

Ранее HBO Max заказал у режиссера "Оно" многосерийный приквел фильма.

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