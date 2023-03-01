Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+13° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
51 минуту назад

Интересные факты о нашумевшем сериале "Одни из нас": видео

Стелла Шмель

В январе этого года вышла первая серия долгожданного сериала, созданного по мотивам культовой компьютерной игры The Last оf Us.

Сюжет сериала "Одни из нас" разворачивается в постапокалиптическом мире, через 20 лет после страшной эпидемии. Главные герои, контрабандист Джоэл и 14-летняя девочка Элли, объединяются для того, чтобы создать вакцину и спасти человечество. Но для этого им придется пройти долгий и сложный путь.

Перед началом съемок создатели картины запретили актерам играть в игру The Last оf Us. Эта странная просьба была связана с тем, что продюсеры не хотели, чтобы актеры копировали поведение персонажей из игры.

«Хотелось рыдать»: что фанаты игры «Одни из нас» думают об экранизации

Блогер @Khs_academy рассказал несколько необычных фактов о том, как создавался сериал.

Ранее мы рассказывали, что смотреть по итогам премии SAG Awards.

Сериалы,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий