В январе этого года вышла первая серия долгожданного сериала, созданного по мотивам культовой компьютерной игры The Last оf Us.

Сюжет сериала "Одни из нас" разворачивается в постапокалиптическом мире, через 20 лет после страшной эпидемии. Главные герои, контрабандист Джоэл и 14-летняя девочка Элли, объединяются для того, чтобы создать вакцину и спасти человечество. Но для этого им придется пройти долгий и сложный путь.

Перед началом съемок создатели картины запретили актерам играть в игру The Last оf Us. Эта странная просьба была связана с тем, что продюсеры не хотели, чтобы актеры копировали поведение персонажей из игры.

Блогер @Khs_academy рассказал несколько необычных фактов о том, как создавался сериал.