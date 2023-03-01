5 детективных сериалов, которые не захочется ставить на паузу

Единственная проблема хороших детективов — их хочется проглотить залпом (желательно за одну ночь). Cобрали захватывающие сериалы, с которыми уйти спать будет сложно, в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала «Мейр из Исттауна» Кадр из сериала «Мейр из Исттауна»

«Современный потрошитель» (2009 – 2013)

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Молодой инспектор Джозеф Чандлер и его напарник детектив-сержант Рэй Майлс ищут убийц, которые подражают знаменитым преступникам прошлого. Им придется бросить вызов современному Джеку Потрошителю, последователям братьев Крэй и охотникам за ведьмами, но для начала новоиспеченным напарникам предстоит найти общий язык для совместной работы.

Кадр из сериала "Современный потрошитель"

«Лютер» (2010 – 2019)

Брутальный британский детектив с Идрисом Эльбой в главной роли о выдающемся детективе Джоне Лютере, который использует для поимки опаснейших преступников Лондона нестандартные методы. Правда, его личная жизнь висит на волоске, да и психическое состояние инспектора оставляет желать лучшего…

Кадр из сериала "Лютер"

«Убийства в одном здании» (2021 — …)

Детективная комедия от Hulu о разношерстной компании незнакомцев, которые живут в роскошной высотке на Манхэттене и обожают криминальные рассказы. Когда в их доме происходит убийство, диванные детективы объединяются, чтобы найти преступника. В главных ролях Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт.

Кадр из сериала "Убийства в одном здании"

«Каштановый человечек» (2021)

На месте страшного убийства находят куколку из каштанов, и по этой жутковатой улике два детектива пытаются разыскать преступника, причастного к пропаже ребенка политика. Параллельно сыщики пытаются разобраться с собственными проблемами в личной жизни. Кстати, мини-сериал снят по мотивам одноименного бестселлера Сорена Свейструпа.

Кадр из сериала "Каштановый человечек"

«Мейр из Исттауна» (2021)

Кейт Уинслет в мини-сериале HBO, события которого разворачиваются в небольшом пенсильванском городе, где происходит жестокое убийство. Детективу Мейр Шиэн предстоит раскрыть преступление, а параллельно не дать собственной жизни пойти под откос. Среди личных проблем женщины — развод, сын, покончивший жизнь самоубийством, и невестка, страдающая героиновой зависимостью, которая борется за опеку над своим сыном и внуком Мейр.