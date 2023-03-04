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3 часа назад

От Шерлока до Коула: 5 главных детективов XXI века

Мира Маркина

Для тех, кто обожает расследовать загадки и раскрывать преступления на экране, «Рамблер» собрал детективные сериалы XXI века, которые подарили миру образцовых киношных сыщиков.

От Шерлока до Коула: 5 главных детективов XXI века
Фото: Кадр из сериала "Шерлок"Кадр из сериала "Шерлок"

«Настоящий детектив»

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Мэттью МакКонахи, Вуди Харрельсон, Рэйчел МакАдамс, Колин Фарелл, Махершала Али в главных ролях мрачного детектива о запутанных преступлениях. Первый сезон — остросюжетная история о двух напарниках, ищущих серийного убийцу в Луизиане. Второй — рассказ о полицейских, расследующих смерть политика. В третьем — стареющий детектив вспоминает обстоятельства жуткого убийства, произошедшего в 1980 году. Благодаря детективу Расту Коулу, которого сыграл МакКонахи на пике своей карьеры, сериал навсегда войдет в поп-культурный канон XXI века.

Кадр из сериала "Настоящий детектив"

«Страйк»

Детективный сериал снят по мотивам серии книг Роберта Гэлбрейта (это псевдоним создательницы «Гарри Поттера» Джоан Роулинг). По сюжету ветеран афганской войны Корморан Страйк и его помощница Робин берутся за расследование самых неоднозначных и запутанных преступлений. Роль частного детектива исполнил Том Берк, и кастинг — одна из главных побед экранизации.

Кадр из сериала "Страйк"

«Шерлок»

Странно называть персонажа Конана Дойла «детективом XXI века», учитывая, что придумал его писатель более ста лет назад. Однако культовый сыщик, которого сыграл Бенедикт Камбербэтч в сериале ВВС, вероятно, останется главным Шерлоком Холмсом нашего времени. Напомним, события в проекте разворачиваются в наши дни и рассказывает о докторе Джоне Ватсоне, который становится соседом загадочного, но гениального человека. Вместе они начинают расследовать необъяснимые убийства, которые ставят в тупик Скотланд-Ярд.

Кадр из сериала "Шерлок"

«Лютер»

Детективный сериал с Идрисом Эльбой в главной роли о выдающемся сыщике Джоне Лютере, который использует для поимки опаснейших преступников Лондона нестандартные методы. Правда, его личная жизнь висит на волоске, да и психическое состояние инспектора оставляет желать лучшего. В проекте главный герой является эдакой обратной стороной Холмса — тоже британский детектив, тоже нестандартного ума, но при этом с совсем другими методами.

Кадр из сериала "Лютер"

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«Убийство на пляже»

Образцовый детектив с Дэвидом Теннантом и Оливией Колман, по сюжету которого смерть подростка вскрывает тайны прибрежного городка и сталкивает лбами местную полицейскую Элли Миллер и приезжего детектива с репутацией неудачника Алека Харди. Оба твердо намерены решить загадку убийства мальчика. Харди выделяется на фоне других своих коллег — он глубоко травмированный, абсолютно разбитый герой, которому работа дается с огромным трудом. Он не детективный гений и не мастер психологических уловок, однако игра Теннанта сделала этого персонажа запоминающимся и значимым.

Кадр из сериала "Убийство на пляже"
Сериалы,Страйк,Настоящий детектив,Колин Фарелл,Джон Лютер,Дэвид Теннант,Бенедикт Камбербэтч,Идрис Эльба,Оливия Колман,Вуди Харрельсон,Том Берк,Рэйчел Макадамс,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
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