От Шерлока до Коула: 5 главных детективов XXI века

Для тех, кто обожает расследовать загадки и раскрывать преступления на экране, «Рамблер» собрал детективные сериалы XXI века, которые подарили миру образцовых киношных сыщиков.

Фото: Кадр из сериала "Шерлок" Кадр из сериала "Шерлок"

«Настоящий детектив»

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Мэттью МакКонахи, Вуди Харрельсон, Рэйчел МакАдамс, Колин Фарелл, Махершала Али в главных ролях мрачного детектива о запутанных преступлениях. Первый сезон — остросюжетная история о двух напарниках, ищущих серийного убийцу в Луизиане. Второй — рассказ о полицейских, расследующих смерть политика. В третьем — стареющий детектив вспоминает обстоятельства жуткого убийства, произошедшего в 1980 году. Благодаря детективу Расту Коулу, которого сыграл МакКонахи на пике своей карьеры, сериал навсегда войдет в поп-культурный канон XXI века.

«Страйк»

Детективный сериал снят по мотивам серии книг Роберта Гэлбрейта (это псевдоним создательницы «Гарри Поттера» Джоан Роулинг). По сюжету ветеран афганской войны Корморан Страйк и его помощница Робин берутся за расследование самых неоднозначных и запутанных преступлений. Роль частного детектива исполнил Том Берк, и кастинг — одна из главных побед экранизации.

«Шерлок»

Странно называть персонажа Конана Дойла «детективом XXI века», учитывая, что придумал его писатель более ста лет назад. Однако культовый сыщик, которого сыграл Бенедикт Камбербэтч в сериале ВВС, вероятно, останется главным Шерлоком Холмсом нашего времени. Напомним, события в проекте разворачиваются в наши дни и рассказывает о докторе Джоне Ватсоне, который становится соседом загадочного, но гениального человека. Вместе они начинают расследовать необъяснимые убийства, которые ставят в тупик Скотланд-Ярд.

Кадр из сериала "Шерлок"

«Лютер»

Детективный сериал с Идрисом Эльбой в главной роли о выдающемся сыщике Джоне Лютере, который использует для поимки опаснейших преступников Лондона нестандартные методы. Правда, его личная жизнь висит на волоске, да и психическое состояние инспектора оставляет желать лучшего. В проекте главный герой является эдакой обратной стороной Холмса — тоже британский детектив, тоже нестандартного ума, но при этом с совсем другими методами.

Кадр из сериала "Лютер"

«Убийство на пляже»

Образцовый детектив с Дэвидом Теннантом и Оливией Колман, по сюжету которого смерть подростка вскрывает тайны прибрежного городка и сталкивает лбами местную полицейскую Элли Миллер и приезжего детектива с репутацией неудачника Алека Харди. Оба твердо намерены решить загадку убийства мальчика. Харди выделяется на фоне других своих коллег — он глубоко травмированный, абсолютно разбитый герой, которому работа дается с огромным трудом. Он не детективный гений и не мастер психологических уловок, однако игра Теннанта сделала этого персонажа запоминающимся и значимым.