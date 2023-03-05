Топ российских сериалов 2023 года

Ввиду того, что многие киноновинки перестали выходить на онлайн-платформах в России, отечественные сериалы набирают популярность.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

В этом материале "Рамблер" собрал подборку лучших российских сериалов этого года, которые точно стоят вашего внимания.

1. «Король и шут»

В сюжете сериала, как становится ясно из названия, история становления культовой рок-группы: взаимоотношения, первые концерты, репетиции и созданией легендарных треков. Там же возникает и сказочный мир, в который отправляются авторы, черпая вдохновение для текстов своих хитов из встречающихся там персонажей.

2. «Раневская»

Биографическая история, повествующая о карьере актрисы Фаины Раневской с самого ее начала. В сериале можно увидеть, через какие трудности и препятствия на своем пути пришло пройти яркой и самобытной артистке, которую цитируют до сих пор.

Главную роль сыграла дочь известной актрисы Любови Полищук Мариэтта Цигаль-Полищук.

3. «Комплекс Бога»

Сюжет сериала разворачивается вокруг психиатра частного центра, его богатого клиента, который борется с жаждой убивать, и семьи, в которой исчезла дочь. Под подозрение попадают разные люди, однако психиатр думает на своего клиента, хотя никаких улик у него нет.

4. «Фишер»