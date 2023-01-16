"Муля, не нервируй меня!": какой была жизнь Фаины Раневской

Фаина Раневская – одна из самых ярких звезд советского кинематографа, цитаты ее экранных героинь не теряют своей актуальности по сей день. Блогер с ником Bisharov собрал интересные факты о жизни актрисы.

Фаины Георгиевна выросла в состоятельной еврейской семье в Таганроге, настоящей ее фамилией была – Фельдман. А псевдоним Раневская она взяла из пьесы Чехова "Вишневый сад".

Удивительно, но талантливой актрисе несколько раз не удавалось поступить в государственные театральные училища, из-за чего она училась в частной студии. После окончания обучения она не смогла попасть в труппу столичных театров, из-за чего в 1915 году она отправилась играть в провинциальном театре в Керчи.

Актриса никогда не была замужем, а на вопросы о ее романах отвечала "А вам какое дело?". В конце жизни она подобрала уличную собаку и назвала его Мальчиком. Псу она читала стихи Пушкина.

Подробнее о жизни самой харизматичный советской актрисы смотрите в видео.