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1 час назад

Главные скандалы сериала "Одни из нас": чем возмущаются зрители

Мария Каткова

Первый сезон сериала "Одни из нас", созданный по одноименной компьютерной игре, подходит к завершению. Проект уже продлили на второй сезон, но этот факт никак не удивил зрителей, ведь игра состоит из двух частей. Несмотря на высокие рейтинги, создатели сериала столкнулись с серьезной критикой со стороны зрителей.

Главные скандалы сериала "Одни из нас": чем возмущаются зрители
Фото: Кадр из сериала "Одни из нас"Кадр из сериала "Одни из нас"

В материале “Рамблера” — о самых главных скандалах самого популярного сериала с начала года.

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Главная героиня не подходит под стандарты красоты

Главную женскую роль в сериале сыграла актриса Белла Рамзи. 19-летняя персона играет девушку по имени Элли, которая должна помочь спасти планету от ужасной инфекции. Она снимается в кино с 13 лет и уже имеет неплохую фильмографию. Так, наиболее известные проекты с ее участием: “Игра престолов” и “Самая плохая ведьма”.

О том, что Рамзи сыграет главную роль в проекте, стало известно еще в 2021 году. Однако бурной реакции не последовало, так как лишь поклонники игры были заинтересованы в экранизации. После того, как сериал вышел на HBO, поклонники и зрители начали возмущаться подбором актрисы на главную роль. Им не понравилось, что девушка не подходит под современные стандарты красоты.

«Хотелось рыдать»: что фанаты игры «Одни из нас» думают об экранизации

Однако когда Белла Рамзи показала свою актерскую игру, многие зрители перестали возмущаться и отметили, что она идеально подходит для этой роли.

Отхождение от сюжета игры

Сериал не полностью повторяет сюжет игры, что не осталось незамеченным среди поклонников. Там были добавлены дополнительные сцены с второстепенными героями и многие зрители посчитали, что это стало интерпретацией сценаристов.

На самом деле, это не так, просто пользователи трактовали сюжет игры по-своему, поэтому осталось много недосказанного. Создатели сериала решили не обходить острые углы и не стали сглаживать сюжет, а сделали повествование линейным. Из-за этого они нарвались на критику со стороны зрителей.

Конфликт с создателями

Игру создавала студия The Naughty Dog. Над ее разработкой участвовала группа людей, которая занималась персонажами, разработкой и сюжетом. Игру разрабатывали довольно долго, поэтому не все, кто приложил руку к ее созданию, остались в компании до конца.

После выхода сериала один из разработчиков Брюс Стрейли обвинил HBO в том, что компания не учла его заслуги. Его нет в титрах, он также нигде не упоминается, при этом он стоял у истоков создания игры. Кроме того, он отметил, что имеет право на финансовое вознаграждение. Однако его слова остались без ответа и кинокомпания никак не комментировала этот инцидент.

Сериалы,Игра престолов,Брюс Стрейли,
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