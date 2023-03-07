Главные скандалы сериала "Одни из нас": чем возмущаются зрители

Первый сезон сериала "Одни из нас", созданный по одноименной компьютерной игре, подходит к завершению. Проект уже продлили на второй сезон, но этот факт никак не удивил зрителей, ведь игра состоит из двух частей. Несмотря на высокие рейтинги, создатели сериала столкнулись с серьезной критикой со стороны зрителей.

Фото: Кадр из сериала "Одни из нас" Кадр из сериала "Одни из нас"

В материале “Рамблера” — о самых главных скандалах самого популярного сериала с начала года.

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Главная героиня не подходит под стандарты красоты

Главную женскую роль в сериале сыграла актриса Белла Рамзи. 19-летняя персона играет девушку по имени Элли, которая должна помочь спасти планету от ужасной инфекции. Она снимается в кино с 13 лет и уже имеет неплохую фильмографию. Так, наиболее известные проекты с ее участием: “Игра престолов” и “Самая плохая ведьма”.

О том, что Рамзи сыграет главную роль в проекте, стало известно еще в 2021 году. Однако бурной реакции не последовало, так как лишь поклонники игры были заинтересованы в экранизации. После того, как сериал вышел на HBO, поклонники и зрители начали возмущаться подбором актрисы на главную роль. Им не понравилось, что девушка не подходит под современные стандарты красоты.

Однако когда Белла Рамзи показала свою актерскую игру, многие зрители перестали возмущаться и отметили, что она идеально подходит для этой роли.

Отхождение от сюжета игры

Сериал не полностью повторяет сюжет игры, что не осталось незамеченным среди поклонников. Там были добавлены дополнительные сцены с второстепенными героями и многие зрители посчитали, что это стало интерпретацией сценаристов.

На самом деле, это не так, просто пользователи трактовали сюжет игры по-своему, поэтому осталось много недосказанного. Создатели сериала решили не обходить острые углы и не стали сглаживать сюжет, а сделали повествование линейным. Из-за этого они нарвались на критику со стороны зрителей.

Конфликт с создателями

Игру создавала студия The Naughty Dog. Над ее разработкой участвовала группа людей, которая занималась персонажами, разработкой и сюжетом. Игру разрабатывали довольно долго, поэтому не все, кто приложил руку к ее созданию, остались в компании до конца.