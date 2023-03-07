Горшенев увидел магию на съемках "Короля и Шута"

Музыкант Алексей Горшенев, младший брат легендарного Горшка рассказал о "настоящей магии", которую увидел в сериале "Король и Шут". Своими впечатлениями артист поделился с изданием aif.ru.

После выхода первых эпизодов сериала на экраны музыкант, лидер группы "Горшенев" рассказал, как увидел магию на съемках сериала. Алексей Горшенев занимался аранжировкой музыки и присутствовал на съемках.

Он поделился воспоминанием, как в один из дней приехал на площадку, где снимали квартиру, и там он увидел актера, играющего роль его отца, - Александра Клюквина. Первое впечатление - похож, конечно, но, когда он начал говорить, сходство стало просто невероятным.

"В эти три секунды я видел человека, которого уже нет на Земле. Реально видел! Это какая-то магия! Смотрю и понимаю, что начинаю сходить с ума. Не знаю, как это объяснить", - рассказал Алексей Горшенев.

Не меньшее впечатление на Алексея произвел актер, сыгравший его брата - Михаила. Но Константина Плотникова он ставит на второе место.

"Эти два актера сделали для меня открытие - магия есть", - заявил Горшенев.