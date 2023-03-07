"Без рук": названа дата выхода сериала о Маргарите Грачевой

Режиссер Сарик Андреасян сообщил, когда выйдет сериал "Без рук". О съемках сериала он рассказал на пресс-конференции в уральском региональном центре ТАСС.

Фото: Кадр со съемок сериала "Без рук". Открытые источники Кадр со съемок сериала "Без рук". Открытые источники

Сарик Андреасян объявил, что съемки на сегодняшний день завершены, и сейчас идет монтаж.

«Это сериал. Я надеюсь, что летом-осенью уже выйдет, потому что в принципе мы уже в процессе монтажа», — сказал он.

Маргариту Грачеву, которой муж в порыве ревности отрубил кисти рук, сыграет актриса Анна Глаубе, а в роли мамы девушки выступит Ольга Кабо.