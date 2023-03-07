"Без рук": названа дата выхода сериала о Маргарите Грачевой

Режиссер Сарик Андреасян сообщил, когда выйдет сериал "Без рук". О съемках сериала он рассказал на пресс-конференции в уральском региональном центре ТАСС.
Сарик Андреасян объявил, что съемки на сегодняшний день завершены, и сейчас идет монтаж.
«Это сериал. Я надеюсь, что летом-осенью уже выйдет, потому что в принципе мы уже в процессе монтажа», — сказал он.
Маргариту Грачеву, которой муж в порыве ревности отрубил кисти рук, сыграет актриса Анна Глаубе, а в роли мамы девушки выступит Ольга Кабо.
Напомним, что трагедия произошла в Серпухове в 2017 году. Мужа получил наказание в виде лишения свободы на 14 лет в колонии строгого режима. Одну кисть Маргарите врачи сумели пришить, а вторую пришлось заменить бионическим протезом. Сейчас Маргарита воспитывает двоих детей.