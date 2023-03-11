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1 час назад

3 турецких сериала для тех, кто соскучился по экранному Серкану Болату

Мира Маркина

Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» стал настоящим прорывом, приковав к экрану миллионы зрителей, а исполнители главных ролей — суперзвездами, за жизнью которых следят сотни тысяч поклонников. Для тех, кто соскучился по экранному Серкану Болату (ревнивца сыграл Керем Бюрсин), «Рамблер» собрал топ сериалов с участием актера.

3 турецких сериала для тех, кто соскучился по экранному Серкану Болату
Фото: Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

«В ожидании солнца» (2013 — 2014)

Демет и ее дочь Зейнеп живут в небольшом городке Гельязы, который больше похож на деревню. У них есть маленькое ателье, которое практически не приносит никаких доходов. Однажды давняя подруга матери Жале, которая работает в престижном учебном заведении Стамбула преподавателем, предлагает Демет и Зейнеп переехать к ней, а также устроить девочку в колледж. Мать, мечтая дать дочери хорошее образование, идет на этот шаг, и они с дочкой переезжают в Стамбул.

Кадр из сериала "В ожидании солнца"

«Дело чести» (2014 — 2015)

Йигит и Эмир — родные братья. Несмотря на противоположность характеров, они отлично уживаются между собой и с детства привязаны друг к другу. Но происходит несчастье, сначала умирает бабушка, а потом и отец семейства. Братья решаются на переезд в Стамбул. Их соседкой оказывается красивая и молодая девушка Сибель, которая мечтает стать моделью. Йигит и Эмир влюбляются в нее, и теперь девушке предстоит сделать выбор между любовью и деньгами.

Кадр из сериала "Дело чести"

Как в начале карьеры выглядел звезда «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин

«Этот город последует за тобой» (2017)

История отношений людей из разных миров — дочери состоятельного человека по имени Дерин и молодого морехода Али, у которого еще в детстве на глазах убили мать. Смогут ли они найти точки соприкосновения, а также принять тайны прошлого, способные в один миг разрушить их хрупкое счастье?

Кадр из сериала "Этот город последует за тобой"
Сериалы,Керем Бюрсин,
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