3 турецких сериала для тех, кто соскучился по экранному Серкану Болату

Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» стал настоящим прорывом, приковав к экрану миллионы зрителей, а исполнители главных ролей — суперзвездами, за жизнью которых следят сотни тысяч поклонников. Для тех, кто соскучился по экранному Серкану Болату (ревнивца сыграл Керем Бюрсин), «Рамблер» собрал топ сериалов с участием актера.

Фото: Кадр из сериала "Постучись в мою дверь" Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

«В ожидании солнца» (2013 — 2014)

Демет и ее дочь Зейнеп живут в небольшом городке Гельязы, который больше похож на деревню. У них есть маленькое ателье, которое практически не приносит никаких доходов. Однажды давняя подруга матери Жале, которая работает в престижном учебном заведении Стамбула преподавателем, предлагает Демет и Зейнеп переехать к ней, а также устроить девочку в колледж. Мать, мечтая дать дочери хорошее образование, идет на этот шаг, и они с дочкой переезжают в Стамбул.

Кадр из сериала "В ожидании солнца"

«Дело чести» (2014 — 2015)

Йигит и Эмир — родные братья. Несмотря на противоположность характеров, они отлично уживаются между собой и с детства привязаны друг к другу. Но происходит несчастье, сначала умирает бабушка, а потом и отец семейства. Братья решаются на переезд в Стамбул. Их соседкой оказывается красивая и молодая девушка Сибель, которая мечтает стать моделью. Йигит и Эмир влюбляются в нее, и теперь девушке предстоит сделать выбор между любовью и деньгами.

Кадр из сериала "Дело чести"

«Этот город последует за тобой» (2017)

История отношений людей из разных миров — дочери состоятельного человека по имени Дерин и молодого морехода Али, у которого еще в детстве на глазах убили мать. Смогут ли они найти точки соприкосновения, а также принять тайны прошлого, способные в один миг разрушить их хрупкое счастье?