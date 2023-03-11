Джованна Антонелли и Мурилу Бенисиу, которые сыграли Жади и Лукаса в сериале "Клон", сняли шутливый видеоролик с танцем героини. Мини-клип появился в соцсетях Антонелли.

Для видео актриса надела черный костюм и обвесила себя кухонной утварью: в ход пошли даже сковорода и терка. Она исполняет танец из сериала "Клон", и это замечает Бенисиу, который сыграл в проекте Лукаса. Он смотрит на коллегу с недоумением.

"Лукас видит танец Жади спустя 20 лет", — такой шутливый комментарий Антонелли оставила под видео.