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42 минуты назад

Актеры сериала "Клон" сняли юмористическое видео о своих персонажах

Мира Маркина

Джованна Антонелли и Мурилу Бенисиу, которые сыграли Жади и Лукаса в сериале "Клон", сняли шутливый видеоролик с танцем героини. Мини-клип появился в соцсетях Антонелли.

Для видео актриса надела черный костюм и обвесила себя кухонной утварью: в ход пошли даже сковорода и терка. Она исполняет танец из сериала "Клон", и это замечает Бенисиу, который сыграл в проекте Лукаса. Он смотрит на коллегу с недоумением.

"Лукас видит танец Жади спустя 20 лет", — такой шутливый комментарий Антонелли оставила под видео.

Пока шли съемки "Клона", у Антонелли и Бенисиу начались настоящие романтические отношения. В 2005 году у пары родился сын Пьетро, но вскоре после этого Джованна и Мурилу расстались.

Звезды сериала "Клон" продемонстрировали нежные отношения

Ранее "Рамблер" рассказывал, за что невзлюбили звезду "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел.

Сериалы,Видео,Джованна Антонелли,
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